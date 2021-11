Em Alvalade mora um dos defesas-goleadores da Europa

O vendaval ofensivo do Sporting na mais recente jornada da Liga dos Campeões deu-se ao luxo de dispensar da lista de finalizadores um dos seus melhores marcadores até à data: Sebastián Coates. Isso mesmo, o central uruguaio, a cumprir a sua 7ª época de leão ao peito, dividia o protagonismo nesse particular com Nuno Santos e Pedro Gonçalves. Este último marcou dois golos na goleada por 4-0 sobre o Besiktas e ganhou vantagem. Mas Coates continua a ser um dos defesas mais goleadores do futebol europeu na corrente temporada.