O disco de estreia só sai no dia 26 mas os Pimenta Caseira já cantam Dá-me Tudo

Das ruas do Cais do Sodré para o mundo: é assim que os Pimenta Caseira anunciam o lançamento, em single e em videoclipe, do tema Dá-me tudo, o primeiro a ser divulgado do disco de estreia do grupo, que se anuncia para dia 26 de Novembro. Formado por Fred Martinho, também conhecido por B.E.R.A (HMB), Gui Salgueiro (produtor e director musical de Nenny, Moulinex), Ariel Rosa (baterista de Nenny, Nelson Freitas, Lura) e Zé Maria (mestre de jazz pelo conservatório de Haia), os Pimenta Caseira fixaram-se na rua cor-de-rosa do Cais do Sodré, em Lisboa, e dizem não ser uma banda nem um condimento, mas um movimento. Na sua génese, diz o comunicado que anuncia o single, está Fred Martinho, dos HMB. “Ao fixar morada no Tokyo no Cais do Sodré procurava um som, um novo som. Após muitas e longas noites, tardias, suadas e inesquecíveis, encontrou-o. Uma dose bem balanceada de passado e futuro, raízes e aspirações, orgânico e electrónico em que a missão é levar a audiência numa viagem de primeira classe mas sem rumo pré-definido, onde a improvisação é rainha e os instintos e ofício dos músicos são postos à prova em prol de algo maior.”

O single Dá-me tudo, agora lançado, segundo Fred Martinho (citado no comunicado), reflecte a essência do colectivo: “Será́ que é pedir demais, pedir tudo? Pimenta Caseira está habituada a dar tudo em cada concerto, cada canção em cada solo. Nesta faixa de estreia não é excepção, damos tudo, pedimos tudo, é o mínimo! Com um instrumental que celebra o G-Funk, a faixa é comandada pela voz robótica do Talk Box, ao qual os Daft Punk e Roger and Zapp nos habituaram ao longo das últimas quatro décadas, mas cuja estreia em Portugal fica a cargo desta canção.” Os Pimenta Caseira actuam dia 19 no Super Bock em Stock, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.