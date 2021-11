Bartholomew Ryan vai lançar um álbum a solo e anuncia-o com Darkening flame

Do plural passou ao singular: Bartholomew Ryan, irlandês radicado em Lisboa e líder da banda The Loafing Heroes, prepara-se para lançar o seu primeiro álbum a solo como Loafing Heroe. O disco chama-se Jabuti e o lançamento está marcado para 25 de Fevereiro de 2022. Mas apresenta já um primeiro tema, Darkening flame, em single e videoclipe, que aqui se estreia.

Músico (cantor, guitarrista, compositor) e também professor e investigador (em Filosofia, na Universidade Nova), autor e editor de vários livros de filosofia e literatura, Bartholomew Ryan nasceu em Dublin e vive em Lisboa, liderando a banda The Loafing Heroes, que junta na sua composição músicos de várias nacionalidades: o português João Tordo (contrabaixo), a italiana Giulia Gallina (voz, piano e concertina), a alemã Judith Retzlik (violino) e o norte-americano Jaime McGill (clarinete baixo). Lançaram seis álbuns, o último dos quais é Meandertales, de 2019. Bartholomew integra ainda um projecto de áudio experimental denominado Headfoot, com a artista Rosie O’Reilly e Colm O’Ciosoig, fundador e baterista dos My Bloody Valentine.

Na feitura do álbum Jabuti, escreve-se no comunicado que anuncia Darkening flame, ele ia escrevendo e gravando uma música por dia, cantando-as acompanhado de guitarra de nylon, num cenário nada citadino: “[Um] mosteiro Zen na selva do interior do Brasil […] com a chuva, pássaros, macacos, insectos, lagartos, sapos e tartarugas-de-rio por companhia”. O álbum é, diz-se ainda “uma viagem pelo coração do Brasil”, em busca de “fantasmas de um passado recente e distante, num reino onde os mortos nunca estão realmente mortos”. De volta a Lisboa, Ryan adicionou mais guitarras às gravações que fizera no Brasil, às quais se vieram juntar percussões, outras guitarras, baixo, piano e FX tocados por Tadklimp, que assegurou as misturas. Darkening flame é uma das quatro faixas do lado A do álbum, a par de Vagamundo, Subterranean e Lusco-fusco. No lado B, há outras quatro: Sertão, Love loves to love love, What’s left then? e Iguatu.