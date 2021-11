Quinta, na TV: pecados mortais, Engenharia Letal e mudanças de vida

CINEMA

Sherlock Holmes: Jogo de Sombras

Hollywood, 21h30

Sequela de Sherlock Holmes, novamente realizada por Guy Richie e com a dupla Robert Downey Jr. e Jude Law no centro da acção. O brilhante investigador criado por Sir Arthur Conan Doyle surge numa abordagem diferente, onde o intelecto e a dedução estão aliados às artes marciais e ao boxe. Desta vez, Holmes e o seu fiel companheiro, Dr. John Watson, têm de arruinar o terrível plano de um arqui-inimigo: o professor Moriarty (Jared Harris).

Um Traidor dos Nossos

AXN, 22h52

Perry e Gail são dois ingleses de férias em Marraquexe. Num encontro aparentemente casual, conhecem um multimilionário russo que os convida para uma festa. Quando se tornam mais chegados, ele pede-lhes que, no regresso a casa, entreguem uma pen ao MI6. O que eles não sabem é que aquele homem está ligado à máfia russa e que acabam de entrar no perigoso mundo da espionagem internacional. Com realização de Susanna White, o filme adapta o romance homónimo de John le Carré e conta com actuações de Stellan Skarsgård, Ewan McGregor, Naomie Harris e Damian Lewis.

Colateral

Fox, 00h55

Max (Jamie Foxx) é taxista há 12 anos e nunca viveu preocupações de maior – até esta noite. Vincent (Tom Cruise), um assassino a soldo, chega a Los Angeles incumbido de eliminar cinco testemunhas que podem incriminar em tribunal um cartel de narcotraficantes. Acaba por sequestrar o táxi de Max. Enquanto a polícia e o FBI os perseguem, as suas vidas passam a depender uma da outra. A realização é de Michael Mann; o argumento, de Stuart Beattie.

Sete Pecados Mortais

Fox Movies, 00h59

Suspense escrito por Andrew Kevin Walker e filmado por David Fincher. O veterano detective Somerset (Morgan Freeman) e o jovem Mills (Brad Pitt) juntam-se na perseguição de um meticuloso e macabro assassino que está a encenar cadáveres de acordo com os sete pecados mortais. Apesar de ter ficado como um dos mais exemplares filmes dos anos 1990, o filme só foi nomeado para um Óscar, pela montagem. No elenco entram ainda Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Trocar a cidade pelo campo, deixar um emprego estável para investir num negócio próprio, planear viagens com bilhete só de ida... Em suma, Mudar sem Medo. Eis o tema da Linha da Frente de hoje, um trabalho sobre “as metamorfoses do confinamento”. Relata histórias de quem, mesmo em tempos de incerteza, arriscou reinventar-se, fruto de uma revisão de prioridades motivada por meses passados dentro de casa. Também ausculta a opinião de especialistas sobre o fenómeno. A reportagem é da jornalista Marta Jorge, com imagem de Emanuel Prezado e edição de Samuel Freire.

DESPORTO

Futebol: Braga x Ludogorets

SIC, 19h55

Directo. Animado pela vitória sobre o Ludogorets por 0-1, em Outubro, o Sporting de Braga recebe a equipa búlgara em casa, num jogo referente à quarta jornada da Liga Europa. Os “arsenalistas” estão em segundo lugar do grupo F, a apenas um ponto dos líderes, os sérvios do Estrela Vermelha. Já o Ludogorets está na última posição, atrás dos dinamarqueses do Midtjylland.

DOCUMENTÁRIOS

Engenharia Letal

Odisseia, 22h30

Estreia da terceira temporada da série documental que analisa erros de construção que se traduziram em desastres ou mesmo catástrofes. A queda de um viaduto em hora de ponta, o colapso de uma barragem e uma tragédia ferroviária integram os dossiês do primeiro episódio. Até 6 de Janeiro, há novo capítulo a cada quinta-feira à noite.

Belsen, a História Desconhecida

RTP2, 23h29

As fotografias e os vídeos encontrados pelos Aliados em Bergen-Belsen, na libertação do campo de concentração alemão (o exército britânico chegou a 15 de Abril de 1945), revelaram o horror por que passaram milhares de judeus às mãos dos nazis – incluindo Anne Frank, que ali morreu a semanas do fim da guerra. Realizado por Tom Stubberfield, este documentário narra-o através de depoimentos de sobreviventes que, na altura, eram crianças.