Dez dias de cinema, temas e riscos no Porto/Post/Doc

Com o anúncio dos dez filmes escalados para a competição internacional, completa-se a programação 2021 do Porto/Post/Doc, o festival do “cinema do real”. Este ano na sua oitava edição, decorre de 20 a 30 de Novembro no Teatro Rivoli, no Passos Manuel, e, pela primeira vez, na recém-reaberta Sala Estúdio Perpétuo, no Coliseu, na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto e no Planetário do Porto. Encabeçada pelo mais recente documentário construído pelo bielorrusso Sergei Loznitsa a partir de imagens de arquivo, Babi Yar. Context, sobre a ocupação da Ucrânia pela Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial, a selecção é, nas palavras do director Dario Oliveira em conferência de imprensa esta manhã, “uma ilustração bastante abrangente do que se está a fazer no cinema do real e no documentário contemporâneo, que vai mexer com aquilo que o nosso público acha que é o documentário e que arrisca bastante”.