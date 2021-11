Andreas Scholl, Pieter Wispelwey e o Requiem de Mozart no regresso do barroco à Casa da Música

Festival À Volta do Barroco conta este ano com sete concertos e uma forte aposta em grandes nomes internacionais. Desta sexta-feira até 21 de Novembro.

Um cantor, um músico e uma obra: Andreas Scholl, Pieter Wispelwey e o Requiem de Mozart. São estes os nomes mais salientes da edição deste ano do mais antigo festival da Casa da Música, À Volta do Barroco, que começa esta sexta-feira e vai decorrer até 21 de Novembro, com sete concertos no programa.