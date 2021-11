Adaptação às alterações climáticas sofre com financiamento insuficiente

O combate às alterações climáticas trava-se em duas frentes: tentando controlar aquilo que as causa, em concreto, através da diminuição da emissão de gases com efeito de estufa (mitigação) e preparando-nos para lidar com os efeitos que já estão aí e que ainda poderão vir (adaptação). A atenção é muitas vezes colocada no primeiro destes aspectos, que não tem evoluído como seria necessário, mas um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP, na sigla inglesa), dedicado à adaptação, mostra que também aqui a situação não é famosa. Os países até estão a evoluir no sentido positivo, mas é preciso muito mais ao nível do planeamento e, sobretudo, do financiamento.