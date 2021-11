Aceitam-se candidaturas para a Árvore do Ano de 2022

O concurso vai escolher a árvore que irá, depois, representar Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano, em Fevereiro de 2022.

Se conhece uma árvore especial e quer vê-la conhecida por mais pessoas, pode propô-la a votação na nova edição do concurso nacional para a Árvore do Ano de 2022. A iniciativa, liderada pela Unac – União da Floresta Mediterrânica, pretende mais uma vez dar a conhecer a história particular de árvores em território português. O período de candidaturas, iniciado na semana passada, decorre até 16 de Novembro às 17h00.