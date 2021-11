Do Prado ao Prato — última chamada!

Na azáfama natural de um aeroporto, há uma mensagem que deixa qualquer passageiro em sobressalto: “Última chamada!” A derradeira oportunidade para embarcar rumo ao destino esperado.

Nas alterações climáticas, e em particular no sistema europeu de produção alimentar, o aviso de última chamada ecoa a alto e bom som por todos os corredores: última oportunidade para tornar a União Europeia mais saudável e sustentável, com menos pesticidas, antibióticos e fertilizantes; a última oportunidade para um sistema de produção alimentar mais justo, com remunerações decentes para os nossos agricultores e produtores, com condições de trabalho mais seguras em toda a cadeia alimentar; a última chamada para tornar o sistema de produção alimentar mais resiliente e um contribuinte ativo no combate às alterações climáticas.

Do Prado ao Prato é a estratégia europeia que define o plano de viagem: garantir a produção sustentável de alimentos a nível ambiental, económico e social; garantir a segurança alimentar com a utilização de menos substâncias nocivas para a saúde humana e que promova o consumo sustentável de alimentos, ao mesmo tempo que facilite a mudança para dietas mais saudáveis; que combata o desperdício alimentar, e trave a fraude alimentar a todos os níveis da cadeia de abastecimento. Do Prado ao Prato define os objetivos para um sistema alimentar europeu que tenha um impacto ambiental neutro ou positivo, que ajuda a mitigar o impacto das alterações climáticas e que se adapte a esta, que reverta a perda da biodiversidade e proteja a existente, que garanta que todos tenham acesso a alimentos suficientes, seguros e saudáveis, mas que ao mesmo tempo promova o comércio justo e fomente a competitividade do abastecimento da UE.

Este novo plano alimentar para a União Europeia, discutido em duas comissões parlamentares dada a sua abrangência de atuação, foi aprovado na última sessão plenária do Parlamento Europeu com 452 votos a favor, 170 votos contra e 76 abstenções, ou seja, por uma larguíssima maioria parlamentar. Infelizmente, a direita faltou ao embarque e argumentou que não há evidências que suportem este plano. Serão necessárias ainda mais?! A alimentação Europeia quer-se saudável, nutritiva, acessível, de qualidade e referência mundial. Este é o plano que, apesar de não ser perfeito, responde aos principais desafios da transição ambiental.

É inegável que o pacto ecológico europeu, que tem a estratégia Do Prado ao Prato no seu cerne, é o fio condutor da União Europeia na maior batalha da sua existência: a emergência climática. Quando vos escrevo este artigo, decorre em Glasgow na Escócia a Cimeira sobre as alterações climáticas — COP 26, a derradeira oportunidade de passar das palavras à ação. A União Europeia quer e deve posicionar-se como líder mundial no combate às alterações climáticas. Este desígnio não pode ser individual e tem de ser partilhado por todos, numa verdadeira abordagem multissetorial.

Os avisos de última chamada ecoam pelos corredores. Não podemos faltar ao embarque.

A autora escreve ao abrigo do acordo ortográfico.