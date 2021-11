Cerca de 86% da população portuguesa com vacinação completa contra a covid-19

Norte é a região com maior percentagem de indivíduos com o esquema vacinal completo (88%). Em todo o país, mais de nove milhões de pessoas iniciaram o processo de vacinação contra a covid-19.

Cerca de 86% dos portugueses já têm a vacinação completa contra a covid-19, o que corresponde a 8.885.782 pessoas, sendo o Norte a região com maior percentagem de indivíduos com o esquema vacinal completo (88%).

Em todo o país, mais de nove milhões de pessoas iniciaram o processo vacinal (87%), de acordo com o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), que contabiliza a vacinação desde 27 de Dezembro de 2020 até ao último domingo.

Na faixa etária dos 12 aos 17 anos, 90% receberam pelo menos uma dose da vacina e 86% têm a vacinação completa. Entre os 18 e os 24 anos, 93% dos jovens iniciaram o processo de vacinação e 90% têm o esquema completo. As percentagens vão subindo à medida que a idade avança, com o grupo dos 25 aos 49 anos a registar 96% dos indivíduos com pelo menos uma dose e 94% totalmente vacinados.

Na faixa etária dos 50 aos 64 anos, 99% têm a vacinação completa e 100% iniciaram o processo vacinal. Nos grupos dos 65 aos 79 anos e das pessoas com 80 ou mais anos a percentagem de pessoas com pelo menos uma dose e com vacinação completa é arredondada para 100%.

Na última semana, o Norte administrou mais 10.405 doses da vacina contra a covid-19, sendo a região do país com maior cobertura vacinal: 89% dos habitantes têm pelo menos uma dose e 88% têm a vacinação completa. Seguem-se o Centro e o Alentejo, com 88% das pessoas com pelo menos uma dose e 87% totalmente vacinadas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo administrou mais 11.397 doses na última semana, registando 86% dos residentes com pelo menos uma dose e 84% com vacinação completa.

O Algarve é a região com menor cobertura vacinal: 82% da população tem pelo menos uma dose e 80% está totalmente vacinada. Os arquipélagos registam uma cobertura vacinal semelhante, com os Açores e a Madeira a contabilizarem 84% dos indivíduos com pelo menos uma dose e 83% com vacinação completa.

Portugal já recebeu mais de 22 milhões de vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas mais de 16,7 milhões de doses.