Casa do presidente da ANTRAL alvo de buscas por suspeitas de envolvimento no caso Rendeiro

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas na casa de Florêncio de Almeida, presidente da ANTRAL e do filho, com o mesmo nome, e que foi motorista de João Rendeiro, segundo avançou a TVI e a RTP que está no local.

Ao que o PÚBLICO apurou, o Ministério Público suspeita que o imóvel, um apartamento na Quinta Patino, que foi comprado pelo ex-motorista de João Rendeiro, por 1, 1 milhão de euros é, na verdade, do próprio banqueiro.

Tal como já foi noticiado, em Dezembro de 2020, num contrato-promessa Florêncio de Almeida, o ex-motorista, prometeu alienar o usufruto do apartamento que comprou, por pouco mais de 200 mil euros, à mulher de João Rendeiro, por um período de 15 anos.

As autoridades suspeitam de branqueamento de capitais num esquema em que o ex-motorista e o pai ajudaram o ex-presidente do BPP a esconder a fortuna.

No caso do presidente da ANTRAL há ainda outra situação: comprou todas os imóveis herdados por João Rendeiro depois da morte dos pais deste.

Estão em causa duas casas em Lisboa e dois terrenos no concelho de Murtosa. O negócio foi feito em 2015 e já rendeu à família de Florêncio mais de um milhão de euros.