Benfica volta a atacar perdão a Rui Pinto: caso pode chegar ao Tribunal Constitucional

Defesa das “águias” aponta contradições na decisão da Relação de Lisboa e promete esgotar todas as opções. Tribunal considerou perdão no caso dos emails “irrecorrível”.

A Benfica SAD vai tentar tudo por tudo para reverter o perdão concedido a Rui Pinto no “caso dos emails”. Esta terça-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) rejeitou o recurso interposto pelas “águias”, considerando que a suspensão provisória do processo em que Rui Pinto é suspeito do furto da correspondência privada do clube é “irrecorrível”. O PÚBLICO apurou junto da defesa dos “encarnados” que serão esgotadas todas as vias judiciais que ainda restam neste caso, nomeadamente a reclamação para a conferência e o recurso para o Tribunal Constitucional.

No primeiro caso, a defesa da Benfica SAD terá de rebater os fundamentos da rejeição deste recurso: neste ponto, os “encarnados” vão apontar uma contradição do TRL, que permitiu, em Janeiro passado, que o clube da Luz recorresse da decisão. Na altura, os advogados alegaram que o Benfica não tinha sido ouvido no perdão atribuído a Rui Pinto. Num acórdão assinado por Guilhermina Freitas, presidente deste tribunal, considera-se que o recurso das “águias” deve ser admitido. Será também apresentado um recurso para o Tribunal Constitucional.

A equipa de defesa do Benfica, composta por João Medeiros, Rui Patrício e Paulo Saragoça da Matta, considera que o TRL se “escudou na alegada irrecorribilidade” do perdão de Rui Pinto, de modo a não tomar posição sobre a suspensão provisória do processo, “feita realmente às ocultas”, acusam os advogados. “Dizendo as coisas porventura de forma ainda mais directa: pese embora o Tribunal reconheça que os direitos do ofendido/assistente foram ultrapassados pela direita, justifica a sua não decisão com uma suposta irrecorribilidade do despacho do JIC”, afirmam, numa declaração a que o PÚBLICO teve acesso.

No total, cinco processos abertos contra Rui Pinto foram provisoriamente suspensos, na sequência da cooperação do hacker com as autoridades portuguesas nas investigações sobre futebol. Esta colaboração com as autoridades permitiu que o denunciante, entre outras coisas, saísse do regime de prisão preventiva em que estava há mais de um ano, permanecendo agora numa casa segura da Polícia Judiciária.

Neste processo, Rui Pinto era suspeito de ter acedido ilegalmente aos servidores informáticos das “águias” e extraído correspondência electrónica de várias figuras do clube da Luz. Esta documentação seria posteriormente divulgada por Francisco J. Marques, director de comunicação dos “dragões”, no Porto Canal. Estes emails também seriam publicados na página Mercado de Benfica, cuja autoria o Ministério Público imputou a Rui Pinto na acusação do processo Football Leaks.

Uma das condições impostas pelo procurador Carlos Casimiro, titular dos processos em causa, foi que Rui Pinto continuasse a ajudar a Polícia Judiciária nestas investigações, acordo que terá recolhido a concordância do hacker. O denunciante terá concordado ainda não voltar a praticar os crimes de que era acusado – acesso ilegítimo a sistemas informáticos – e a não revelar a uma terceira pessoa as passwords desses mesmos sistemas.

Rui Pinto está actualmente a ser julgado por 90 crimes no processo Football Leaks, colaborando activamente com as autoridades portuguesas. O gaiense está acusado de um crime de tentativa de extorsão, seis de acesso ilegítimo, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência e um de sabotagem informática.