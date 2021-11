Mais de 4400 cancros terão ficado por diagnosticar durante a pandemia

Mais de 4400 cancros terão ficado por diagnosticar, não foram feitas quase 14 milhões de consultas médicas presenciais nos centros de saúde e não foram realizados 1,6 milhões de episódios de urgência triados como emergentes ou urgentes durante a pandemia, calcula o Movimento Saúde em Dia, que junta a Ordem dos Médicos (OM), a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) e a Roche. É um retrato preocupante aquele que é traçado numa nova análise feita por este movimento - que comparou os dados oficiais de Janeiro a Setembro deste ano com os de 2020 e 2019, complementando-os com uma estimativa do valor dos três meses de 2021 em falta.