Rio pondera se leva novo adiamento das directas a votos

No momento em que a crise política é real e a marcação de eleições legislativas está iminente, Rui Rio fez um novo apelo aos militantes para que reflictam sobre a oportunidade de eleições directas do PSD, mas isso não significa que vá fazer um cavalo de batalha do adiamento do processo eleitoral no conselho nacional extraordinário do partido, marcado para sábado à tarde. Da parte de Paulo Rangel - que já recusou essa “suspensão da democracia” interna - vai ser proposta a antecipação do congresso de Janeiro para 17, 18 e 19 de Dezembro com vista a acomodar a reorganização interna antes das legislativas.