Conselho de Estado dá parecer favorável à dissolução e Marcelo prepara declaração com que há-de entrar para a História

Depois de ter recebido do Conselho de Estado um “parecer favorável, por maioria” à dissolução da Assembleia da República, o Presidente da República anuncia esta quinta-feira a data das eleições antecipadas que se seguirão à mais que certa dissolução da Assembleia da República. Sabendo que a data que anunciar terá incontornáveis leituras políticas, em particular devido às crises que envolvem as disputas de liderança do PSD e do CDS, Marcelo Rebelo de Sousa deverá tentar mostrar-se acima das questões partidárias e argumentar sobretudo com os processos legislativos em curso no Parlamento.