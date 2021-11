As angústias de um Presidente no momento da dissolução do Parlamento

Quando Marcelo Rebelo de Sousa se reunir, nesta quarta-feira, com o Conselho de Estado com vista à dissolução da Assembleia da República, já terá estudadas todas as consequências políticas da sua decisão. E embora não possa já contar com os conselhos de Mário Soares e Jorge Sampaio (que bem conheceram as angústias de uma decisão que, como eles tiveram de tomar), pode colher lições da sua história, recordar com Eanes o apelo de 1977 (“uma maioria estável, sólida e coerente”) e ouvir de Cavaco Silva a experiência de quem formou o único Governo minoritário que saiu de umas eleições antecipadas (antes de ganhar duas maiorias absolutas).