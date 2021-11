Uma viagem às Selvagens desaguou num manual SOS para a ansiedade e o stress

Em Janeiro de 2020, Carolina Caldeira pensou no quão bom seria poder simplesmente isolar-se. A trabalhar num projecto onde tinha de estar constantemente a vender-se, como a artista diz, estava “exausta socialmente”. O trabalho terminou antes de ser forçado a uma interrupção precoce quando, em Março, a pandemia de covid-19 forçou mesmo meio mundo a fechar-se em casa. Muitos sozinhos.

“Nessa altura, só via mensagens a dizer ‘que saudades de um abraço’, ‘do convívio’ e eu não sentia nada disso. Senti que precisava de estar só comigo. O meu primeiro impulso foi achar que estava algo de errado comigo”, conta. Formada em Psicologia, começou a pesquisar sobre “esta idade de solitude”.

“Solitude para mim é a perspectiva boa de estar isolada, de estar sozinha. É a experiência positiva”, diz, acrescentando que nem sempre será tão fácil assim separar as águas. “Entre uma e outra, entre a solidão e a solitude, vai um caminho muito grande. Esse caminho tem muitas variáveis que ainda não consigo definir todas.”

Leituras da artista Silêncio: Na era do ruído, de Erling Kagge (2017)

The Call Of Solitude: Alonetime In A World Of Attachment, Ester Schaler Buchholz (1997)

Não por falta de tentativas. Durante os confinamentos que se alastravam atrás do vírus, Carolina Caldeira começou a pensar em quem já antes se isolava por causa do seu trabalho — curiosidade semelhante à que nutríamos, por exemplo, pelos astronautas que inspiraram os primeiros guias de sobrevivência ao isolamento.

A artista, no entanto, tinha um exemplo bem mais perto de casa, um subarquipélago desabitado perdido algures no Atlântico. Visitou primeiro as Desertas, e quando voltou preparou a candidatura a um apoio da Direcção-Geral das Artes para projectos de arte e saúde mental que teria como base os 18 dias que três artistas — a própria Carolina Caldeira, André Moniz Vieira e Juliana Lee —​ passariam nas Selvagens, o ponto mais a sul de Portugal, e um dos mais remotos, em convivência com os vigilantes do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

“Queria perceber qual a diferença entre estar sozinho e estar só”, diz. Através da observação dos vigilantes, propôs-se a estudar “os efeitos do isolamento e as estratégias que cada um tem para o combater”.

Sem dar por isso, Carolina Caldeira percebeu as estratégias que os vigilantes utilizam, como “a contemplação, a respiração, o exercício físico, o estar em movimento”. “Na verdade, têm acesso a uma data de elementos naturais que são naturalmente suavizantes”, comenta. Partilhou tudo isto com a Rumo, a plataforma online de cuidados de saúde mental que construiu o manual para “sair da espiral mental provocada pela ansiedade”.

Carolina Caldeira

Nas Selvagens, os vigilantes trabalham por quinzenas e quando estão na reserva natural ficam “longe da família e dos amigos”, “sem terem comunicação por Internet ou telefone muito facilitada”. “Nas Selvagens estás constantemente a ouvir o mar. Estás rodeada de mar e silêncio”, descreve: “É quase voltares às raízes pré-tecnologia.”

Um jantar, uma sessão de cinema caseira ou até uma música “são sempre acompanhados de silêncio e de contemplação”. Estranhou a falta de interrupções para espreitar o ecrã do telemóvel, quase como num filme pouco fiel à realidade.

“A partir do momento em que estás hiper-conectada através das tecnologias e redes sociais parece que perdes o contacto contigo própria e com as pessoas à tua volta, ali parece que regressas a esses tempos. A tempo de Nokia”, resume.

Foto

Os retratos de Carolina Caldeira, em conjunto com os vigilantes da Natureza

Muitos dos exercícios propostos no manual gratuito, com linguagem acessível e disponível online são “exercícios simples que podem ser feitos em qualquer lugar e mexem com a observação”. Estão por estes dias em exposição no Funchal, em conjunto com os trabalhos fotográficos dos artistas, na Fundação Cecília Zino. “São mais um controlo mental que ajuda a suavizar os sintomas físicos da ansiedade e do pânico, como taquicardia ou respiração ofegante”, explica, notando que não dispensam “o acompanhamento terapêutico em situações de crise e disfunção regular”.

“Quando comecei a estudar Psicologia, em 2008, era um tópico tabu”, comenta. A pandemia tornou impossível ignorar sintomas de ansiedade e depressão e trouxe a saúde mental para a saúde, para a televisão, as conversas entre amigos. “As pessoas já começam a integrar a saúde mental como algo necessário e presente na nossa vida”, diz. “É isso que gostava que as pessoas conseguissem fazer mais habitualmente: olhar para si próprias e perceber as suas próprias razões, os seus próprios mecanismos e pedir ajuda, se for o caso disso.”