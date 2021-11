Estas grutas sobrenaturais escondem-se debaixo dos glaciares condenados da Áustria

As misteriosas cavernas azuis debaixo dos glaciares encerram pistas sobre como o gelo — que se acumulou durante milénios e derreteu nas últimas décadas — desapareceu bem mais rapidamente do que o esperado.

Cientistas estão a aventurar-se dentro de grutas de gelo que parecem sobrenaturais e crescem debaixo dos glaciares condenados da Áustria. Querem estudar a razão pela qual os glaciares estão a derreter ainda mais rapidamente do que o esperado e qual o destino que vão enfrentar se alterações climáticas não forem travadas.

Já é demasiado tarde para salvar os glaciares dos Alpes ocidentais, que os cientistas dizem estar para lá do ponto de retorno e vão desaparecer completamente nas próximas décadas.

Foto REUTERS/LISI NIESNER

As misteriosas cavernas azuis debaixo dos glaciares encerram pistas sobre como o gelo — que se acumulou durante milénios e derreteu nas últimas décadas — desapareceu bem mais rapidamente do que o esperado, o que pode ajudar as comunidades que dependem de glaciares noutros pontos do mundo a gerir melhor o seu declínio.

“Não podemos fazer mais nada pelos glaciares dos Alpes ocidentais. Mas aqui podemos ver o que acontece se não fizermos nada por outros glaciares”, disse Andrea Fischer, que levou um fotógrafo até às grutas debaixo do glaciar Jamtalferner, nos Alpes Tiroleses, elevando-se acima da fronteira austríaca com a Suíça.

Foto REUTERS/LISI NIESNER

O Jamtalferner está entre os 30 maiores glaciares da Áustria e um dos dez onde os cientistas fazem medições precisas anualmente, documentando o declínio agora irreversível. As cavidades estão a erodir os glaciares a partir de dentro, à medida que o ar mais quente e a água derretida entram em contacto com cada vez mais gelo, até que este colapsa.

“Estes buracos são um sinal típico de colapso que agora observamos. É a razão pela qual acontece tão rapidamente — o gelo está completamente corroído e este processo não é visível à superfície, depois de repente tudo implode”, sublinhou Fisher, director do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Montanha da Academia de Ciências Austríaca.