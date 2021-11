Vamos para eleições numa democracia imatura

Tenho lido, desde o chumbo da proposta de Orçamento de Estado para 2022 no Parlamento na semana passada, elogios à democracia portuguesa, porque vamos para eleições. As pessoas vão expressar a sua vontade através do voto – que será respeitado –, o povo é soberano, as eleições decorrerão com serenidade e civismo (tirando os grunhos do partido de extrema-direita), etc e tal. Percebo o ponto, mas discordo. Sim, uma clarificação das escolhas dos eleitores desanuvia ambientes de fim de ciclo e relegitima linhas de ação políticas. No entanto, uma democracia não se esgota na existência de eleições. E se em 47 anos aprendemos a votar e a respeitar eleições, a verdade é que nos outros pormenores incontornáveis das democracias liberais falhamos vez atrás de vez.