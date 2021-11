Taliban & anti-vaxxers: uma aliança negacionista

Enquanto uma maioria se horrorizava com o avanço taliban nas ruas de Cabul, falanges antivacinação observavam o momento por outro prisma. Porta-estandartes do negacionismo americano chegaram ao ponto de questionar se o seu país não teria estado a lutar no lado errado da barricada. É inegável que os taliban estão muito à frente no que ao atraso diz respeito. Com um pedigree antivacinação difícil de ombrear, estes jihadistas já causaram pesados recuos na saúde pública da região. Atrasaram, por exemplo, a erradicação do vírus da poliomielite, que esteve à beira de ser um tremendo sucesso civilizacional com a eliminação global de uma doença outrora endémica em mais de uma centena de países, deixando milhões de crianças paralisadas ou presas a pulmões de aço.