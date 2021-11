Partido Republicano vence eleição para governador da Virginia

Vitória de Glenn Youngkin é a primeira de um candidato republicano desde 2009, e pode abrir caminho a uma reconquista da maioria do Partido Republicano no Congresso dos EUA. Em Mineápolis, os eleitores rejeitaram uma proposta de mudança no departamento de polícia.

As eleições nos estados norte-americanos da Virgínia e do Minnesota, na terça-feira, enviaram um sinal preocupante para o Partido Democrata a caminho das importantes eleições para o Congresso dos EUA, no próximo ano.

Na Virginia, o Partido Republicano venceu a eleição para governador pela primeira vez desde 2009, e os eleitores da cidade mais populosa do Minnesota, Mineápolis, rejeitaram uma proposta para reconverter o Departamento de Polícia num Departamento de Segurança Pública.

O referendo em Mineápolis era um primeiro teste aos apelos da ala progressista do Partido Democrata na sequência do homicídio de George Floyd pelo polícia Derek Chauvin, em Maio de 2020.

Nos meses seguintes — principalmente durante os protestos anti-racismo e contra a violência policial em vários estados norte-americanos —, uma facção minoritária no Partido Democrata exigiu que os orçamentos destinados à polícia tradicional, um pouco por todo o país, fossem redireccionados para a criação de departamentos centrados na prevenção do crime através de uma maior ligação às comunidades, e numa resposta que tivesse como pano de fundo os problemas de saúde mental.

Este movimento, unido à volta do lema "defund the police” (cortar o financiamento da polícia), foi usado pelo Partido Republicano como um exemplo de que o Partido Democrata ia deixar resvalar o país para o caos e a violência.

A liderança do Partido Democrata e a sua ala moderada têm tentado contrariar a ideia de que as populações estão mais seguras com a liderança do Partido Republicano, e a pergunta no referendo de terça-feira em Mineápolis contou com a oposição do governador do estado, Tim Waltz, e da senadora Amy Klobuchar, ambos democratas.

No final, os eleitores de Mineápolis rejeitaram a substituição do departamento de polícia local com 56% dos votos.