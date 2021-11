O que esperar da conferência de Glasgow?

Está a decorrer em Glasgow, na Escócia, a COP26. A Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas volta a acontecer com novas promessas de acção. Mas têm estas cimeiras sido eficazes? E o que se espera desta COP26? Temas para a conversa com a jornalista Patrícia Carvalho neste P24.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e em outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Para descobrir outros podcasts, subscreva gratuitamente a newsletter Subscrito, com novidades e recomendações para trazer nos ouvidos.