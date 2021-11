COP26: “Estamos a subsidiar o problema que tentamos resolver”

John Kerry, o enviado dos EUA para o clima, foi a Glasgow falar da “negação completa da realidade” que faz o mundo perder tempo no combate às alterações climáticas, no dia em que 19 países e 450 instituições financeiras anunciaram que vão deixar de financiar combustíveis fósseis.

A partir do final do próximo ano, 19 países e centenas de instituições financeiras internacionais vão deixar de financiar combustíveis fósseis, incluindo o gás, numa iniciativa do Reino Unido que conta com o apoio dos Estados Unidos, mas não inclui dois dos maiores financiadores do sector, a China e o Japão, e tem algumas lacunas que podem ser aproveitadas para abrir excepções, diminuindo o seu impacto.