Kristen Stewart vai casar com a actriz Dylan Meyer

A protagonista de Spencer, o último filme sobre a princesa Diana, que chega esta quinta-feira às salas de cinema, garantiu no The Howard Stern Show da SiriusXM's que vai mesmo casar, contando todos os detalhes sobre o pedido de casamento que lhe foi feito pela namorada Dylan Meyer. “Vamos casar-nos, vamos mesmo”, disse Kristen Stewart a Howard Stern.

“Com duas raparigas, nunca se sabe quem vai assumir o estranho papel de género”, gracejou, assumindo que “queria ser pedida em casamento”. “Por isso, acho que deixei claro o que queria, e ela cumpriu. Foi muito giro, ela portou-se muito bem.”

Kristen Stewart, que atingiu o estrelato no papel de Bella Swan da saga Crepúsculo, ao lado de Robert Pattinson (com quem se envolveu romanticamente fora do grande ecrã), assumiu a bissexualidade há quatro anos e vive uma relação com Dylan Meyer desde há um par de anos, apesar de as duas já se conhecerem desde 2013, quando se cruzaram na produção de um filme. O casal foi visto em público pela primeira vez em Agosto de 2019, já depois de Stewart se ter separado da modelo Stella Maxwell, e assumiu o namoro em Outubro do mesmo ano.

Dylan Meyer é filha do conhecido argumentista Nicholas Meyer (O Regresso de Sherlock Holmes, com o qual foi nomeado para um Óscar em 1977) e seguiu as pegadas do pai. No seu currículo estão várias curtas, mas também os filmes XOXO (2016, com Sarah Hyland) ou Moxie (2021, da Netflix).