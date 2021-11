Jóias da Rússia Czarista e diamantes de cores raras vão a leilão na Sotheby’s

As jóias reais russas que foram contrabandeadas para fora do país durante a revolução de 1917, tal como raros diamantes de cor, vão ser leiloadas na próxima semana, em Genebra, pela Sotheby's. Do principal lote faz parte um diamante rosa-alaranjado com 25,62 quilates, colocado num anel, e que pode atingir de 3,6 milhões a 5,38 milhões de francos suíços (3,40 a 5,08 milhões de euros).

Foto O anel que vai ser leiloado Reuters

“É um lindo cristal, com uma cor fantástica” com um pouco de laranja, mas não muito, por isso é “uma cor muito subtil”, descreve Olivier Wagner, chefe de vendas e especialista em jóias da Sotheby's Genebra, à Reuters. “Actualmente, o mercado é muito dinâmico e, após a pandemia, as pessoas estão ansiosas para comprar jóias e algo tangível de que possam desfrutar.”

Para os coleccionadores de jóias históricas, vai ser leiloada uma grande pregadeira oval em safira e diamantes e brincos a combinar, numa caixa de jóias que pertenceu à grã-duquesa Maria Pavlovna, tia do último imperador russo, Nicolau II. “Estas jóias pertenciam à grã-duquesa Maria Pavlovna da Rússia, que era a rainha da vida social em São Petersburgo. Ela era mulher do grão-duque Vladimir, então filho do czar (Alexandre II), e tinha uma colecção fantástica de jóias”, informa Wagner.

Foto O broche e os brincos da princesa Pavlova Reuters

O conjunto real, confiado a um amigo do casal, o diplomata britânico Albert Henry Stopford, que o levou para Londres junto com outras jóias, é estimado em 280.000 a 480.000 francos (264 mil e 453 mil euros), disse a casa de leilões.

Pavlovna escapou da Rússia revolucionária e morreu na França em 1920. O seu broche e os brincos estão a ser vendidos por uma família real europeia que os comprou num leilão em 2009, disse a casa de leilões.

A Sotheby's está vai ampliar esta semana dedicada ao luxo, com uma venda online, chamada “Fashion Through Time”, destinada a coleccionadores mais jovens, onde muitos incluem bolsas com nomes de estrelas de cinema Grace Kelly e Jane Birkin, e ténis usados ​pela falecida estrela da NBA Kobe Bryant. As suas sapatilhas Nike, amarelas e pretas são estimados em 25.000 a 35.000 francos suíços. (23 mil a 33,04 mil euros)