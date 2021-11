Faltam 136 anos para atingir a igualdade salarial, há uma mala portuguesa que tem garantia até lá

A marca de luxo Ownever lançou uma mala com garantia até 2157, ano em que homens e mulheres vão ganhar equitativamente, de acordo com o Fórum Económico Mundial.

Faltam 136 anos para ser atingida a igualdade salarial entre homens e mulheres em Portugal. A propósito do Dia da Nacional de Igualdade Salarial, que se assinalou esta terça-feira, 2 de Novembro, a marca portuguesa de luxo Ownever lançou uma mala com garantia até 2157, o ano em que este marco da igualdade de género será atingido, de acordo com o Fórum Económico Mundial (FEM).

Ainda está para nascer a geração de mulheres que irá presenciar a igualdade de género a nível salarial. O mais recente relatório do FEM sobre igualdade de género, divulgado em Abril passado, revelava que a pandemia veio agravar as diferenças entre homens e mulheres, a nível global, saindo as mulheres mais penalizadas. Em vez de 99,5 anos para colmatar a desigualdade entre os dois sexos, serão agora necessários mais 36 anos. Na prática, em média, a diferença remuneratória, em Portugal, corresponde a 52 dias de trabalho pago.

A Ownever, uma marca criada por mulheres, para alertar para esta desigualdade criou a mala “2157”. Durante 136 anos, o produto está salvaguardo de qualquer problema ou defeito com uma garantia alargada. “Somos uma marca criada por mulheres para mulheres e depois de ler este relatório, e olhando por exemplo para a desigualdade salarial, não poderia ficar indiferente”, salienta a fundadora da marca, Eliana Barros, em comunicado.

Esta edição especial, já disponível, é feita à mão em Portugal, com recurso a pele vegetal biológica, de forma sustentável e custa 395 euros. Todas a malas da marca, inspiradas no estilo clássico francês, são manufacturadas de forma artesanal por mulheres e primam, precisamente, pela durabilidade. O objectivo, é explicado em comunicado, é que as malas possam ser “passadas de geração em geração”, promovendo a economia circular.

A sustentabilidade é um dos pilares da marca que não só produz por encomenda, de maneira a evitar o desperdício, mas também faz reparações de outras carteiras. A Ownever repara malas de outras marcas, quer sejam ou não de luxo, mudando inclusive a cor do produto, as alças e recuperando a pele.