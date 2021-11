Alec Baldwin partilha relato que nega ambiente de caos no cenário de Rust

O actor Alec Baldwin partilhou nas redes sociais, nesta terça-feira, uma declaração em que contesta os relatos de caos e de uma atitude displicente em relação à segurança nas filmagens do western, do qual é co-produtor, Rust, antes de ter morto a directora de fotografia Halyna Hutchins.

Ao todo, são sete publicações escritas por Terese Magpale Davis, que trabalhou no guarda-roupa do filme e que escreve sobre o que se terá passado. Alec Baldwin, no primeiro post, limitou-se a escrever: “Leiam”. De seguida, publicou imagens de toda a declaração. “Estou farta desta narrativa”, escreveu Davis. “A história de estarmos sobrecarregados de trabalho e rodeados por condições caóticas e de seguranças é um disparate.”

Foi a 21 de Outubro, que Halyna Hutchins foi atingida mortalmente por uma bala disparada de uma arma que Baldwin usava, enquanto ensaiava uma cena do filme. De acordo com documentos judiciais do Departamento do Xerife de Santa Fé, que está a investigar o incidente, o actor de “30 Rock” foi informado de que a arma era “fria”, ou seja, que se tratava de uma arma cinematográfica. O actor estava a apontar para a câmara quando a arma disparou.

Antes do incidente, operadores de câmara abandonaram o local de filmagem de Rust para protestarem contra as condições de trabalho, disseram as autoridades. O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, disse na semana passada acreditar que havia displicência em relação à segurança. Também os advogados da armeira encarregada das armas usadas nas filmagens, Hannah Gutierrez, disseram que a produção não era segura devido a vários factores, incluindo a falta de reuniões de segurança.

No entanto, a responsável pelo guarda-roupa declara que teve várias reuniões de segurança, “às vezes várias por dia"; e que a equipa de produção foi uma das “mais acessíveis e calorosas” com quem já trabalhou. “As preocupações foram ouvidas e tratadas.”

O actor e co-produtor do filme declarou, imediatamente após o incidente, que estava com o coração partido e disponível para a investigação. Por seu lado, a produtora Rust Media Productions disse não ter sido informada de nenhuma reclamação oficial e que contratou um escritório de advogados para investigar o incidente.