WOW de Gaia recebe prémio especial Best of Wine Tourism

O World of Wine conquistou uma “distinção rara” da Rede Mundial de Capitais de Grandes Vinhedos, um Special Achievement Award. A Quinta do Ventozelo foi também distinguida com um Global Best Of Wine.

A Great Wine Capitals Network interliga dez grandes regiões mundiais de vinhos e anualmente premeia os melhores projectos da rede. Na edição deste ano, que se completará com os votos dos prémios do público ainda este mês, o júri internacional decidiu destacar, na área do Porto e Douro, a Quinta do Ventozelo e, particularmente, o World of Wine, localizado em Gaia: o empreendimento, que inclui museus e restauração, foi distinguido com um galardão que, até hoje, só tinha sido entregue uma vez, um Special Achievement Award.

É uma “distinção de honra”, refere a organização dos galardões, que pretende “prestigiar” o projecto inaugurado em Julho de 2020, nascido da renovação de antigas caves de vinho do Porto no centro histórico de Gaia.

A "Great Wine Capitals (GWC) reconhece o WOW” pelas “suas características riquíssimas e únicas, e pelos significativos benefícios que aporta à região e ao enoturismo”, lê-se em comunicado. “É apenas o segundo galardoado com um Special Achievement Award”, sublinha-se: antes, apenas La Cité du Vin de Bordéus tinha tido direito a tal distinção.

O WOW, resumem, “concretiza uma afirmação visual marcante”, nos seus 55 mil metros quadrados. “Os visitantes podem explorar sete museus, nove restaurantes, lojas, exposições temporárias e espaços para eventos. Com uma escola de vinhos no local, o WOW é um centro imersivo de apreciação e aprendizagem do vinho”, pode ainda ler-se no destaque feito no site da rede.

“O negócio cumpre com sucesso a sua missão de prestar homenagem à região e iluminar as mais importantes indústrias e tradições portuguesas para além do vinho: cortiça, têxteis e moda.” Realça-se ainda que foi um “investimento de 105 milhões de euros”, com “benefícios a longo prazo para a prosperidade económica e social, com mais de 250 empregos criados até à data”. "O World of Wine faz jus à sua sigla", conclui-se

“Ficámos maravilhados com a qualidade, inovação e impacto deste projecto e com a sua contribuição para a história e cultura local, passado, presente e futuro”, diz Catherine Leparmentier, directora executiva das GWC, citada em comunicado do WOW.

“Este prémio só é concedido aquando da recepção de uma candidatura excepcional, que não se enquadra nas sete categorias a concurso”, explica, referindo que o WOW "foi unanimemente reconhecido como digno dessa honra”.

Foto Quinta de Ventozelo LUÍS FERRAZ/ QUINTA DE VENTOZELO

A gala de prémios decorreu a 28 de Outubro em Mainz (Alemanha) e dela saíram mais dez premiados, um por cada região que integra a rede. Em Portugal, o prémio foi para a Quinta do Ventozelo, no Douro, considerada “muito mais do que um hotel”. No destaque à quinta duriense, no site da GWC, acrescenta-se que, “acima de tudo, é uma propriedade vitícola, habituada a acolher todos os que lá chegavam, e que agora nos convida a desfrutar da beleza soberba da paisagem e a descobrir os vários espaços restaurados que mantêm as raízes simples das mais tradicionais quintas do Douro”. Tem 29 quartos, restaurante, provas de vinhos, centro interpretativo, trilhos pedestres e actividades de turismo de natureza.

“Impulsionar as qualidades ancestrais, reutilizar o conjunto de edifícios existentes e acrescentar-lhes contemporaneidade, sem perturbar a paisagem” - eis o “grande desafio arquitectónico” que integra uma área circundante “ocupada por floresta mediterrânica com numerosas espécies de fauna e flora, vinhas, oliveiras, ervas aromáticas, flores e hortas”.

A Rede Mundial de Capitais de Grandes Vinhedos integra, além de Portugal (região Porto e Norte), regiões vinícolas da Austrália (Adelaide), Espanha (Rioja, Bilbau), África do Sul (Vinhas do Cabo), Suíça (Lausana), Alemanha (Mainz – Rheinhessen), Argentina (Mendoza), EUA (São Francisco-Napa), Chile (Valparaiso-Casablanca), Itália (Verona).

Os restantes premiados pelo mundo podem ser conhecidos no site da GWC.

Até 12 de Novembro decorre a votação do público para eleger o melhor da rede de entre os finalistas seleccionados. Entre os projectos portugueses em jogo encontram-se a Quinta da Gricha, Ventozelo, Caves Ferreira, Quinta da Aveleda, Vale do Tábua Wine & Tapas e Quinta das Carvalhas. A votação é feita aqui.

Em 2019, a vencedora do prémio do público foi a Quinta da Pacheca.