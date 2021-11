Santa Maria da Feira liga as luzes de Natal já esta semana

O município de Santa Maria da Feira vai pôr em funcionamento a sua iluminação pública de Natal já esta sexta-feira, numa antecipação que essa autarquia do distrito de Aveiro diz apostada em estimular a retoma comercial do concelho.

A medida abrange o centro da cidade e duas outras localizações externas à sede do concelho, nomeadamente o Monumento ao Espírito Feirense, na freguesia de São João de Ver, e a fachadas das Termas de São Jorge, nas Caldas de São Jorge.

O vereador local com os pelouros da Cultura e Turismo, Gil Ferreira, explicou à Lusa os motivos na base dessa estratégia, considerando que em anos anteriores a prática habitual era que as decorações públicas natalícias só ficassem disponíveis -- no concelho da Feira e na generalidade do território nacional -- entre o final de Novembro e o início de Dezembro.

“No ano passado, por esta altura, ainda vivíamos um período bastante difícil por causa da pandemia, com uma circulação muito reduzida de pessoas nas ruas da cidade. Anteciparmos a iluminação de Natal para o mês de Novembro é, acima de tudo, um sinal de esperança e de confiança numa retoma tão necessária quanto prudente desse movimento de residentes e visitantes”, afirma.

O autarca social-democrata acredita que a iluminação natalícia de alguns dos principais pontos do património histórico e cultural do município contribuirá para um “ambiente festivo” com efeitos práticos na economia local: “A expectativa é de um retorno para o nosso turismo e, consequentemente, para o nosso comércio e restauração”.

As referidas iluminações ficarão activas até ao dia 6 de Janeiro, o que representará 62 dias de decoração pública. Entre os adereços específicos da quadra inclui-se um pórtico de “Boas Festas” na Rua António Castro Corte Real, um presépio tridimensional em luminária no Museu Convento dos Loios e “tectos de luz” na Rua Roberto Alves.

Essa decoração vai acompanhar “todo o período de realização do parque temático “Perlim"”, que, após o cancelamento da edição de 2020 devido ao contexto epidemiológico nacional, voltará no próximo dia 1 de Dezembro a transformar a Quinta do Castelo da Feira com cenários, espectáculos e actividades alusivas ao imaginário natalício infantil.

Em anos anteriores, esse projecto vinha registando uma participação crescente por parte de visitantes estrangeiros e a expectativa da câmara municipal é que essa tendência volte a verificar-se na edição de 2021.

“Durante a realização de Perlim, a cidade acolhe habitualmente milhares de turistas e parte deles vêm da vizinha Espanha, onde as famílias aproveitam os feriados de 6 e 8 de Dezembro nesse país para fazer uma pausa prolongada em Santa Maria da Feira”, realça Gil Ferreira.