C’Azedu! Cervejas artesanais e outras fermentações em festival internacional no Porto

Vão estar presentes 17 cervejeiras, mas nem só de cerveja vive o C’Azedu Wild At Heart. O festival decorre no Edifício da Alfândega, no Porto, entre 5 e 7 de Novembro.

É um fim-de-semana de festa para as cervejas artesanais e para a cultura de fermentação espontânea em geral: o festival internacional C’Azedu Wild At Heart vai ocupar o Edifício da Alfândega, no Porto, nos dias 5, 6 e 7 de Novembro.

Serão 17 cervejeiras (nove nacionais e oito internacionais) a juntarem-se pela primeira vez ao Porto num certame completamente focado nas chamadas Wild Ales ou cervejas espontâneas, cujo estilo mais reconhecido será o Lambic, um produto secular belga, classificado como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Entre as estrelas, refere a organização, destacam-se a Timmermans, uma cervejeira dos arredores de Bruxelas com mais de 300 anos, a “nova vaga belga” com Alvinne e Bofkont, as “vanguardistas” dinamarquesas Penyllan e Baghaven, ou as “culturalmente irrequietas”, a catalã La Calavera e a Popihn francesa.

Foto Nuno Ferreira Santos

A estas convidadas especiais, juntam-se as mais reputadas do movimento cervejeiro nacional: Vadia, Dois Corvos, Letra, Maldita, Luzia, Barona e ainda a Burguesa e a Sovina.

Destaque também para as Portuguese Grape Ale, um estilo que se quer afirmar internacionalmente e que tem na cultura da vinha e das castas de uva autóctones portuguesas a base deste estilo cervejeiro. Para a partilha de conhecimento, o festival convidou os pioneiros da Italian Grape Ale, a Loverbeer, do Piemonte italiano.

Foto Nelson Garrido

Mas nem só de cerveja vive esta edição do Festival internacional C’Azedu Wild At Heart, tendo a cultura das fermentações espontâneas uma palavra a dizer, as tendências naturais, as sidras, kombuchas, destilados e cocktails, “a nova vocação deste efervescente mercado”, refere a organização. Outras fermentações, como a massa-mãe e a queijaria portuguesa não podem faltar a encontro.

A organização conjunta da cervejeira Vadia e da promotora OG&Associados (PortoBeerFest) propõe paralelamente ao festival workshops, palestras e experiências sensoriais. Os temas são variados e vão desde as maturações em barrica, da importância da cortiça na conservação destas bebidas, do mercado inovador das sidras e das novas leveduras espontâneas.

Durante os dias do festival e por toda a cidade do Porto, a programação chega aos bares especializados onde os mestres cervejeiros estarão disponíveis para brindar (Armazém da Cerveja, Catraio, Letraria, Hoptrip e Beer Kingdom).