Web Summit: retorno imediato é “muito positivo” mas menor do que o estimado

Estimativas do impacto feitas em 2018 foram revistas. Uma afluência menor do que a projectada ajuda a explicar resultados imediatos abaixo das expectativas.

O impacto financeiro de curto prazo da Web Summit foi revisto em baixa, de acordo com uma nova avaliação feita pelo Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia. O saldo continua a ser “muito positivo” e justificar plenamente o esforço nacional, diz o ministro Pedro Siza Vieira, mas os números ficam aquém do que era estimado na primeira avaliação publicada em 2018. Uma das razões para tal descida é um corte na projecção de visitantes, feita há três anos.