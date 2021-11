Teletrabalho: obrigação de empresas pagarem despesas com energia e net avança

Proposta do PS foi aprovada e obriga a que os trabalhadores provem que tiveram acréscimo de despesas com o teletrabalho.

Os deputados aprovaram nesta terça-feira à noite uma norma que determina que as empresas serão obrigadas a pagar aos trabalhadores as despesas adicionais relacionadas com o teletrabalho, incluindo os custos com a energia e com a internet.

Os deputados estão a votar os projectos de lei dos vários partidos, na expectativa de ainda conseguir aprovar o novo regime do teletrabalho antes da dissolução do Parlamento. A reunião do grupo do trabalho teve início perto das 19h30 de terça-feira e deverá estender-se pela madrugada desta quarta-feira.

A alteração ao artigo 168.º do Código do Trabalho, proposta pelo PS e que foi agora aprovada, prevê que o empregador é responsável pela disponibilização ao trabalhador dos equipamentos e sistemas necessários ao teletrabalho, devendo o acordo especificar se são fornecidos directamente ou adquiridos pelo trabalhador.

Além disso, abre-se a porta a solucionar uma questão que ganhou grande relevância durante a pandemia e que tem a ver com o pagamento das despesas com o teletrabalhado.

Assim, passará a estar previsto na lei que são “integralmente compensadas pelo empregador todas as despesas adicionais que, comprovadamente, o trabalhador suporte […], incluindo os acréscimos de custos de energia e da rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de serviço, assim como os de manutenção dos equipamentos e sistemas”.

O artigo agora aprovado clarifica o conceito de “despesas adicionais”, estipulando que são “as correspondentes à aquisição de bens e/ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes [de ter iniciado o teletrabalho], assim como as determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo”.

Isto significa que o trabalhador terá de apresentar ao patrão prova de que tem despesas que não existiam antes do acordo do teletrabalho ou que elas são mais elevadas.

O pagamento dessa compensação é feito “imediatamente após a realização das despesas pelo trabalhador”.

Pelo caminho ficaram as propostas do BE, que defendia que fossem também assumidas as despesas com água e climatização, e as do PCP, PEV e PAN que propunham o pagamento de um valor fixo todos os meses.

Antes, os deputados já tinham dado luz verde a uma outra proposta do PS que alarga o direito ao teletrabalho a quem tem filhos até aos oito anos, desde que haja partilha entre os dois progenitores e estejam em causa empresas com 10 ou mais trabalhadores.