Municípios já podem começar a arrendar imóveis que se encontrem devolutos

Dois anos depois da entrada em vigor da Lei de Bases da Habitação (LBH), chegou a regulamentação de uma parte desse diploma, nomeadamente a que estabelece as regras em que as autarquias passam a ter direito de preferência na venda de imóveis, mas também a possibilidade de poderem apresentar propostas de arrendamento aos proprietários de imóveis devolutos, para posterior subarrendamento, bem como determinar a execução de obras.

O decreto-lei que traz alterações importantes àquilo a que se passou a chamar de “função social da habitação” foi publicado esta quarta-feira em Diário da República e entra em vigor amanhã, 4 de Novembro.

O diploma agora publicado reforça as competências dos municípios “na fiscalização das condições de habitabilidade no âmbito do arrendamento habitacional”, nos termos do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), sempre que se justifiquem.

Com as alterações introduzidas pretende-se estabelecer “as obrigações das entidades públicas relativas à garantia de uma alternativa habitacional” às pessoas que “não possuam, ou que estejam em risco efectivo de perder, uma habitação adequada, não constituindo uma alternativa habitacional aquela que imponha uma alteração ao agregado habitacional pre-existente à situação de carência, salvo se esta alteração resultar de pedido ou obtiver a concordância escrita de todas as partes envolvidas”.

Para atingir aquele objectivo, “impõe-se ainda um dever de articulação entre as diversas entidades, do Estado e dos municípios, para que de forma pró-activa possam resolver as situações das pessoas em situação de efectiva carência habitacional”.

Relativamente aos imóveis devolutos, as autarquias passam a poder apresentar “uma proposta de arrendamento do imóvel ao seu proprietário, para posterior subarrendamento, ou, nos casos em que, após vistoria, se conclua que o imóvel se encontra em mau estado de conservação, aproveitar o procedimento de classificação do imóvel como devoluto para determinar a execução de obras necessárias à sua correcção”. Esta possibilidade fica limitada a imóveis localizados em zonas de grande pressão urbanística, como são os centros das grandes cidades portuguesas.

Ainda em relação ao direito de preferência na aquisição de imóveis habitacionais, passa a graduar “a hierarquia da preferência de entre as diversas entidades públicas”, no âmbito das novas regras de “desmaterialização e simplificação deste procedimento”.