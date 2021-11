Galp vai deixar de pesquisar petróleo em 2022

O presidente da Galp, Andy Brown, anunciou esta quarta-feira que a actividade de pesquisa e exploração de novos campos petrolíferos chegará ao fim em 2022.

“Não vamos concorrer a mais licenças”, afirmou o gestor, que está à frente da petrolífera desde o início do ano. “Estamos a furar dois poços, um em São Tomé e outro no Brasil, na bacia de Campos”, e essas vão ser “as últimas” oportunidades de prospecção de novas reservas para a Galp, assegurou o antigo executivo da Shell.

“Não quer dizer que não furemos poços para avaliação ou na vizinhança de campos que já descobrimos, mas significa que não iremos para novas áreas”, assegurou.

“Foi uma grande jornada, mas chegou ao fim. É um grande passo para a Galp dizer isto”, admitiu Andy Brown numa conversa com jornalistas, prometendo para as próximas semanas novidades quanto à participação da empresa na cadeia de valor do lítio e das baterias para veículos eléctricos.

“Temos uma nova estratégia e temos de ser sérios na forma como vamos fazer a transição daquilo que é uma empresa de petróleo e gás para uma companhia que tem mais energias renováveis e produtos de baixo carbono”, salientou.

Sines desempenha um papel central nessa estratégia e, para isso, a Galp quer “parcerias com o Governo”, assumiu o gestor escolhido pela família Amorim, que controla a Galp.

A empresa já está a fazer propostas de investimento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e assume que são precisos “incentivos” para conseguir que a única refinaria do país (em Sines) cumpre o seu papel na transição energética, na produção de hidrogénio verde e biocombustíveis.

Quanto ao lítio, Andy Brown garante que ainda não há decisões tomadas sobre a localização da nova refinaria. E sobre Matosinhos, adianta que a Galp está a estudar o destino a dar aos terrenos da refinaria e que ali pretende construir “algo de que Portugal se vai orgulhar”, relacionado com inovação, embora o “tema principal ainda esteja por decidir”.

Será um espaço “completamente renovado” e a Galp está a trabalhar com consultores externos e “arquitectos de renome mundial” nesse projecto.

A Galp “teve muito sucesso"

O presidente executivo da Galp considera que a Galp é a “primeira das companhias integradas [do sector petrolífero] na Europa e na América” a anunciar o fim da pesquisa de petróleo e gás natural.

Por um lado, a Galp pode assumir esta posição “porque teve muito sucesso nas descobertas em que participou nos últimos 20 anos”, nomeadamente no pré-sal brasileiro, em particular o campo de Tupi, e as reservas de gás natural em Moçambique (que ainda estão por ser exploradas), pelo que ainda possui grandes recursos com os projectos existentes.

Por outro, “a Galp quer fazer a transição depressa”. As metas da empresa incluem uma redução de 40% no CO2 da energia produzida até 2030, o que “é um ritmo muito mais rápido do que o das outras petrolíferas”.

“Também vamos pôr metade do nosso dinheiro em energias renováveis”, acrescentou o gestor, referindo-se ao objectivo de dirigir 50% do investimento até 2025 para projectos de baixo carbono.

Andy Brown salientou que a empresa “está determinada” em manter-se na dianteira da mudança, em vez de ser “forçada a isso pela sociedade e pela regulação”.

É preciso “manter Sines viável"

Referindo-se à refinaria de Sines como “estratégica para Portugal”, porque produz toda a variedade de combustíveis líquidos e mantém os consumidores abastecidos, Andy Brown salientou que, “no longo prazo, na década de 2030, vamos precisar de descarbonizar Sines”. Isso significa mudar para os biocombustíveis e para os combustíveis fabricados a partir do hidrogénio verde, pelo que, “eventualmente, progressivamente”, haverá que encerrar a produção de combustíveis fósseis.

“Para isso acontecer tem de haver uma parceria com o Governo; o Governo tem de querer criar um futuro para Sines, para evitar uma situação como a de Matosinhos”, assinalou, acrescentando que a Galp esteve a “perder dinheiro durante 15 anos [800 milhões de euros entre 2005 e 2020]”.

“Assegurar que Sines se mantém viável, para Portugal e para os empregos, requer uma parceria com o Governo”, diz o presidente da Galp. Uma parceria “significa trabalhar em conjunto nos incentivos que são necessários para que isso aconteça” e é por isso que a Galp já está a apresentar propostas no âmbito do PRR, “umas que estão relacionados com a cadeia de valor das baterias, outras com combustíveis sustentáveis”.

Sendo que o “Governo é muito progressista na forma como quer adoptar soluções de hidrogénio”, Andy Brown considera que poderão vir daí boas notícias “quanto ao que o futuro pode trazer por aí”, para Sines.