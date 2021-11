Empresas obrigadas a abster-se de contactar os trabalhadores no período de descanso

Os deputados aprovaram nesta quarta-feira uma proposta que consagra na lei o dever de o empregador se abster de contactar o trabalhador no período de descanso, mas abre a porta a excepções uma vez que o patrão pode invocar “situações de força maior”. A norma passará a constar do Código do Trabalho, aplicando-se à generalidade dos trabalhadores e não apenas aos que estão em teletrabalho.

A proposta partiu do PS e foi aprovada nesta quarta-feira durante a reunião do grupo de trabalho que está a discutir e a votar os projectos de lei dos vários partidos, na expectativa de ainda conseguir aprovar o novo regime do teletrabalho antes da dissolução do Parlamento​.

Assim, o “empregador tem o dever de se abster de contactar o trabalhador no período de descanso, ressalvadas as situações de força maior” e a violação desta regra constituiu uma contra-ordenação grave.

O debate em torno desta norma (o n.º 2 do artigo 199.º-A) levou algum tempo, sobretudo por causa das dúvidas levantadas pelo PSD, PCP e BE relacionados com a expressão “situações de força maior”.

Já o direito a desligar, previsto no n.º1 deste artigo proposto pelo PS ainda não foi aprovado. A votação indiciária realizada nesta quarta-feira de manhã levou a um empate, aguardando-se pelo CDS para se perceber se foi aprovado ou chumbado.

A norma que ainda está em dúvida prevê que “o trabalhador tem o direito de, fora do seu horário de trabalho, desligar todos os sistemas de comunicação de serviço com o empregador, ou de não atender solicitações de contacto por parte deste, sem prejuízo da consideração de situações de forma maior, não podendo daí resultar para o primeiro qualquer desvantagem ou sanção”.

Alguns grupos parlamentares, em particular o do PSD, do BE ou do PCP defendem que o direito a desligar já está previsto na lei, pelo que consideram a proposta socialista redundante.