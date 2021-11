CTT vão propor preços do próximo contrato de concessão dos correios

A celebração do novo contrato de concessão com os CTT para a prestação do serviço postal universal (SPU), por um período de sete anos, é uma “oportunidade para redefinir o SPU, introduzindo ajustamentos no seu âmbito e nas obrigações do respectivo prestador”, estabelece a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº. 144/2021, publicada esta quarta-feira, em Diário da República.