Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché e Super Bock punidos com coima de 92,8 milhões

Concorrência concluiu investigação que já tinha acusado quatro das maiores redes de super e hipermercados do país e o grupo de cervejas e bebidas de concertação de preços, por práticas ocorridas durante 12 anos em Portugal. E não exclui que estejam ainda em curso.

A Autoridade da Concorrência anunciou esta quarta-feira ter aplicado uma coima no valor de 92,8 milhões de euros, no total, a cinco empresas e duas pessoas, por as entidades e indivíduos em causa “terem participado num esquema de concertação de preços de venda ao público (PVP), em prejuízo dos consumidores”.

A coima segue-se à nota de ilicitude que a Autoridade tinha adoptado em Março de 2019, após a qual foi dada a oportunidade aos visados de “exercerem o seu direito de audição e defesa, que foi devidamente apreciado e considerado na decisão final”. A investigação da AdC determinou que a “prática durou mais de 12 anos, entre 2003 e 2016, e visou vários produtos da Super Bock, incluindo as cervejas Super Bock, Carlsberg, Cristal e Cheers, as águas Vitalis e Água das Pedras, e ainda a sidra Somersby”.

Segundo a comunicação hoje divulgada pela Autoridade da Concorrência (AdC), é à Super Bock Bebidas, do SuperBock Group, antiga Unicer, que cabe a coima mais elevada: 33,29 milhões de euros.

À empresa Modelo Continente Hipermercados (do grupo Sonae, igualmente dono do PÚBLICO), é imposto o valor de 27,28 milhões de euros.

À cadeia Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, foi imposta a quantia de 20,36 milhões de euros.

As outras empresas de distribuição sancionadas, a Auchan (que em Portugal operou muitos anos sob as insígnias Jumbo e Pão de Açúcar), e para a ITMP Alimentar (conhecida pela rede de franchisados independentes Intermarché), as coimas são menos pesadas: 3,46 milhões e 8,26 milhões de euros, respectivamente.

“Esta decisão”, explica em comunicado a AdC, “diz respeito aos supermercados Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché, a dois responsáveis individuais da Modelo Continente e ao fornecedor comum Super Bock”, após a autoridade ter concluído “que mediante contactos estabelecidos através do fornecedor comum, sem necessidade de comunicar directamente entre si, as empresas participantes asseguravam o alinhamento dos PVP nos seus supermercados, numa conspiração equivalente a um cartel”.

Uma prática que, sublinha a AdC “elimina a concorrência, privando os consumidores da opção por melhores preços, garantindo melhores níveis de rentabilidade para toda a cadeia de distribuição, incluindo fornecedor e cadeias de supermercado”.

Além da coima, a AdC “impôs a imediata cessação da prática” agora sancionada, até por “não ser possível excluir que os comportamentos investigados estejam ainda em curso”, admite a entidade que regula as práticas concorrências do mercado português.