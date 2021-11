Sporting-Besiktas: garantir o mínimo e continuar a sonhar alto

A fase mais intensa da época do Sporting está a ser a melhor. Os “leões” fizeram o pleno de vitórias nos seis jogos que fizeram num mês de Outubro que era de muitas decisões – partilham a liderança do campeonato com FC Porto, estão em prova nas duas taças e ganharam um jogo na Liga dos Campeões. E é com a mesma dinâmica que a equipa de Rúben Amorim quer entrar em Novembro, nesta quarta-feira (20h, TVI), em Alvalade, frente ao Besiktas, em jogo da quarta ronda do Grupo C da Liga dos Campeões.

Depois de uma falsa partida neste regresso à Champions, com dois desaires nos dois primeiros jogos (Ajax e Borussia Dortmund), o Sporting voltou à corrida ao apuramento para os oitavos-de-final com um triunfo em Istambul e uma nova vitória sobre o campeão turco manterá essa via aberta, garantindo, de caminho, a certeza de que, pelo menos, irá transitar para a Liga Europa. “Temos de ganhar este jogo para continuar a pensar na qualificação”, reforçou Amorim, frisando que o eventual apuramento para a Liga Europa também serviu como instrumento motivacional para os jogadores durante a preparação: “Não pensamos no terceiro lugar, mas é bom dizer que vamos continuar na Europa. Obviamente que utilizámos isso.”

Não é por o Sporting ter ganho 1-4 em Istambul que deve esperar facilidades neste segundo confronto com o Besiktas para a Liga dos Campeões. E parte da preparação da equipa, assinalou Amorim, passou pela análise dos primeiros 15 minutos do jogo em Istambul, marcados por um ascendente da equipa turca. “Disse aos jogadores para olharem para o jogo e não para o resultado. Não há qualquer ilusão. Vai ser um jogo muito difícil, temos de ser melhores”, alertou Amorim. “O Besiktas vai ter jogadores diferentes, vai ter um avançado diferente. Não vai ser mais fácil, vai ser diferente. Tudo aqui é difícil, mas nós até gostamos assim, é uma equipa que está preparada para sofrer”, reforçou.

Muitas das vitórias recentes do Sporting, incluindo a de Istambul, foram alcançadas com golos obtidos na sequência de cantos, com Coates a mostrar-se como uma arma ofensiva essencial. Amorim delegou o mérito para a sua equipa técnica, frisando que o Sporting não depende das bolas paradas para criar oportunidades: “É algo que temos muita atenção e copiamos bastante quando é preciso. Mas também quero realçar a quantidade de oportunidades que nós temos. Não temos feito golos, mas fazemos de bola parada. O que interessa é fazer mais que o adversário.”

O Besiktas apresenta-se em Alvalade com muitas baixas e ambições limitadas. Ainda sem qualquer ponto conquistados nos primeiros três jogos, a formação turca dificilmente poderá chegar aos “oitavos” e o técnico Sergen Yalçin dá total favoritismo ao Sporting. “É claro que o Sporting é favorito pois ganhou em Istambul e agora joga em Lisboa. Nós vamos tentar ganhar o jogo e somar pontos, mas não temos muitas hipóteses de seguir em frente na competição”, admitiu o técnico, que não poderá contar com vários dos seus habituais titulares, como Vida, Rosier, Pjanic ou Batshuayi.