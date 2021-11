Sporting continua a crescer e a golear na Europa

“Leões” golearam o Besiktas por 4-0 e estão empatados com o Borussia Dortmund no Grupo C. Um triunfo sobre os alemães na próxima jornada garante um lugar nos oitavos-de-final.

O Sporting precisava de tempo, dizia Rúben Amorim, para se adaptar aos rigores da Liga dos Campeões. Tinha muito para aprender e margem para crescer. Entrou a sofrer uma goleada que foi uma lição, aprendeu com os erros e foi melhorando de jogo para jogo. Nesta quarta-feira, os “leões” subiram mais um patamar nessa aprendizagem, goleando o Besiktas por 4-0 em Alvalade na quarta ronda do Grupo C da Liga dos Campeões. Depois do triunfo por 1-4 em Istambul, os “leões” voltaram a arrasar o frágil campeão turco e reentraram na luta pelo apuramento para os “oitavos”, mas garantindo desde já a continuidade nas competições da UEFA por via da Liga Europa.

O terceiro lugar já não foge aos “leões” por força do seu duplo triunfo sobre o Besiktas, mas ainda pode pensar mais alto, estando a par do Borussia Dortmund (que perdeu com o Ajax), com duas jornadas pela frente – uma recepção aos alemães e uma visita a Amesterdão para defrontar o Ajax. Tudo bem que o campeão turco está bem longe de ser uma equipa de topo no futebol europeu, mas o Sporting foi tão dominante e devastador que parece mais preparado para os outros dois adversários que terá pela frente.

O sétimo triunfo consecutivo do Sporting assentou nos seus “Pês” do ataque, Pedro Gonçalves, Pablo Sarabia e Paulinho. Esta tem sido a combinação preferida de Rúben Amorim para o ataque, mas, nos últimos jogos, tinha sido um trio de pouco acerto na baliza – Sebastian Coates, um central, tem sido o avançado mais prolífico nas últimas semanas. Tudo isso mudou nesta recepção ao Besiktas, em que todos tiveram as suas oportunidades e todos marcaram.

Positivo/Negativo Positivo Pablo Sarabia O espanhol está cada vez mais influente na manobra atacante do Sporting. Esteve em muitas jogadas de perigo e ainda marcou um golo.

Positivo Pedro Gonçalves Já estava a sentir falta do golo, como o próprio tinha admitido, ele que já não marcava desde Agosto. Marcou dois, um dos quais, após uma bela finta que deixou um adversário caído na relva.

Positivo Paulinho Veremos que efeitos tem o grande golo que marcou, se o desbloqueia para os golos mais fáceis, ou se o motiva para rematar mais de longe. Negativo Besiktas Não é uma equipa deste campeonato. É verdade que não tinha muitos dos seus habituais titulares, mas eles estavam disponíveis no jogo em Istambul e o resultado foi semelhante. Muito frágil.

Logo aos 9’, os mais de 40 mil que estavam em Alvalade por certo pensaram: mais um jogo esforçado em que Paulinho vai acertar em todo o lado, menos na baliza. Após uma grande jogada de Sarabia, Paulinho acertou na esquina da baliza. No minuto seguinte, novo cruzamento de Sarabia em que o remate de Paulinho foi novamente detido pelo guardião Ersin. À entrada dominadora dos “leões”, o Besiktas respondeu com uma boa oportunidade, em que Larin aproveitou um ressalto na área do Sporting para um remate que saiu à figura de Adán.

Lentamente, os turcos pareciam equilibrar o jogo, mas não passou de uma sensação passageira. Aos 29’, Yilmaz derrubou Pedro Gonçalves na área, o árbitro esteve à espera de instruções do videoárbitro e, dois minutos depois, assinalou penálti. Quem o sofreu, marcou-o. Aos 31’, “Pote” fez o 1-0 num remate sem mácula, para ele o fim de uma seca de golos que já durava desde Agosto.

Pouco depois, o médio goleador do Sporting voltou a marcar. A jogada foi de Sarabia, a bola foi ter com “Pote”, que tirou Yilmaz do caminho e fez o 2-0. Cheirava a nova goleada neste confronto com os turcos, que se apresentavam em Alvalade tal como se tinham exibido em Istambul no primeiro jogo: com alguma propensão atacante mas tremendamente desorganizados a defender.

E aos 41’, o cheiro a goleada ficou ainda mais intenso. Paulinho voltou a mostrar que golos a dois metros da baliza não são com ele – fez o 3-0 num belo remate de fora da área, naquele que é o seu terceiro golo nesta Liga dos Campeões. Talvez lhe sirva de desbloqueador para marcar golos que parecem mais fáceis, ou então é ele a dizer “passem-me a bola longe da baliza que eu meto-a lá dentro”.

O que tinha sido a primeira parte foi mais ou menos o que foi a segunda, mas com menos golos. O Sporting continuou a dominar e a criar oportunidades, mesmo em jogadas menos óbvias, como uma de Sarabia aos 48’, em que o internacional espanhol acertou na trave, bem longe da baliza e quase ao pé da linha de fundo. Mas, aos 56’, o extremo emprestado ao Sporting haveria de ter o seu justo prémio para mais uma excelente exibição. Matheus Reis avançou pela esquerda, fez um cruzamento que Welinton não desfez da melhor maneira e Sarabia aproveitou a sobra para fazer o 4-0.

Alvalade já não iria celebrar mais nenhum golo marcado ali – e podia tê-lo feito mais um par de vezes, aplaudindo moderadamente a expulsão de Souza aos 90’ – mas foi ruidoso nos festejos a cada golo que o Ajax marcava em Dortmund. O resultado acabaria por ser o de maior interesse para o Sporting, vitória dos neerlandeses, o que deixa os “leões” a par do Borussia nas contas do grupo e a uma vitória de se apurar para os “oitavos” da Champions – se for por dois golos de diferença, é garantido, se for por um, dependerá da diferença de golos, que, neste momento, é muito favorável ao Sporting. A 24 de Novembro, em Alvalade, veremos se o Sporting continua a crescer.