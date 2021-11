Sp. Braga ataca Ludogorets para garantir play-off na Liga Europa

Carlos Carvalhal destaca competência do adversário búlgaro, que em 2017 venceu na “pedreira” e este ano disputou as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Segundo classificado do Grupo F da Liga Europa, a um ponto do líder Estrela Vermelha de Belgrado, o Sp. Braga pode garantir esta noite (20h, SIC Radical) a sétima presença na fase a eliminar da competição caso repita, na recepção ao decacampeão búlgaro Ludogorets, a vitória (0-1) de há duas semanas, em Razgrad, e os dinamarqueses do Midtjylland saiam derrotados da deslocação à Sérvia.

Mas Carlos Carvalhal quer ir mais além e garantir o primeiro lugar do grupo, centrando-se no que os minhotos podem controlar.

Finalista da prova em 2010/11, o Sp. Braga recebe o Ludogorets com o objectivo de somar o terceiro triunfo consecutivo na Europa, ampliando o registo negativo de 16 encontros sem vencer na Liga Europa dos búlgaros, “recorde” detido pelos noruegueses do Rosenborg.

“O Ludogorets ainda recentemente jogou na Champions”, vinca Carlos Carvalhal para sublinhar “a competência” de um adversário que já venceu em Braga, em 2017. Objectivo falhado este ano, ao ser afastado pelos suecos do Malmö na pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

“Em transição, este adversário possui jogadores extremamente rápidos, um médio e um extremo que jogam na selecção da Bulgária e um ponta-de-lança muito interessante, titular da selecção do Chipre”, enfatizou o treinador do Sp. Braga em conferência de imprensa.

Mas, mais do que as valências do Ludogorets, Carlos Carvalhal está interessado em extrair todo o potencial da equipa portuguesa, que encontrou “o equilíbrio necessário” depois de um início de época complicado, estando “a crescer e a atravessar uma boa fase”, bem patente nos últimos resultados, somando nove jogos sem derrotas e cinco consecutivos sem sofrer golos, estando também a melhorar em matéria de eficácia, com Galeno (que bisou no triunfo sobre o Portimonense) entre os melhores marcadores da competição, com três golos em três jogos, e Ricardo Horta a aquecer.