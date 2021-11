FC Porto e Sporting sorriem pelos ecos de Dortmund e Liverpool

O Ajax confirmou o apuramento para os oitavos-de-final e ajudou o Sporting nas contas do grupo. Também o Liverpool está apurado e contribuiu para sorrisos portugueses, ao travar o Atlético de Madrid no grupo do FC Porto.

Os restantes jogos da noite europeia de Liga dos Campeões trouxeram sensações agradáveis para as equipas portuguesas. É certo que o FC Porto não fez o que gostaria de ter feito em Milão, mas a equipa portista recebeu uma bela notícia vinda de Liverpool. Também o Sporting, que fez o que tinha de fazer ao Besiktas, com mais um triunfo “sem espinhas”, recebeu ecos interessantes vindos de Dortmund.

Começando por Inglaterra, o triunfo (2-0) do Liverpool frente ao Atlético de Madrid pode ser visto de dois prismas. O primeiro, pela “lente” inglesa, diz-nos que a equipa de Jürgen Klopp está apurada para os oitavos-de-final da Champions – e com o primeiro lugar do grupo garantido, aconteça o que acontecer a partir daqui.

O segundo prisma, pela “lente” portuguesa, remete para a derrota do Atlético – a melhor notícia que o FC Porto poderia receber depois do triunfo que escapou em Milão. Este resultado mantém os portistas dentro do duo que seguiria em frente se a fase de grupos acabasse agora: são cinco pontos, contra quatro do Atlético. O Liverpool, numa Champions à parte, vai com 12 e pode perder os restantes dois jogos sem que nada de mal lhe aconteça.

Em Inglaterra, o português Diogo Jota abriu o marcador e não é preciso ser bruxo para saber como – foi de cabeça, claro está. Apesar de não ter sequer 1,80m, o atacante português, com sagacidade, impulsão e técnica de cabeceamento dignas dos melhores avançados do mundo, voltou a marcar de cabeça – respondendo a um cruzamento de Alexander-Arnold, marcou o quinto golo de cabeça em sete que soma nesta temporada.

.@ChampionsLeague | Liverpool 1 x 0 Atlético



Está feito o 1º e é Tuga Jota de cabeça

Com João Félix no “onze”, o Atlético sofreu o 2-0 aos 21’, quando Alexander-Arnold voltou a ser o homem da criação. Aparentemente queria rematar, mas acabou por fazer um cruzamento perfeito para o desvio de Mané.

Aos 36’, o árbitro Danny Mekkelie viu que Felipe atingiu Mané no tornozelo, para cortar um contra-ataque, e exibiu-lhe o cartão vermelho. A perderem por 2-0 em Liverpool e a jogarem com dez, os espanhóis tiveram uma “morte lenta” até ao apito final.

Sporting também sorri

Informações igualmente positivas foram as que bateram à porta do Sporting, vindas da Alemanha. O Borussia Dortmund perdeu frente ao Ajax (3-1), um resultado que deixa os portugueses em boa posição para lutarem pelo apuramento para os “oitavos”.

.@ChampionsLeague | Liverpool 2 x 0 Atlético



Está a parecer fácil Mané para o 2.º

Para esta quarta-feira, os sportinguistas pediriam ao Ajax: “Façam o que têm feito, apenas isso”. E fizeram. Os poderosos neerlandeses venceram no Signal Iduna Park, desfecho que os apura para os “oitavos” e deixa o Dortmund com seis pontos, os mesmos do que os “leões”. O Sporting tem, assim, um contexto interessante para a recepção ao Dortmund na próxima jornada de Champions, numa fase em que já tem a Liga Europa “no bolso”.

Apesar do desfecho feliz, o Ajax, que já tinha goleado esta equipa por 4-0, em Amesterdão, acabou por ser uma equipa parca em ideias. Teve mais bola, mais domínio territorial e prevalência ofensiva em quase todo o jogo, mas o futebol ainda se faz de remates e de golos: e os neerlandeses não foram melhores em nenhum desses pelouros em grande parte da partida.

O Borussia, mesmo sendo menos dominador, esteve perto do golo duas vezes, ainda antes da meia hora de jogo, momento em que Mats Hümmels foi expulso. Pouco depois, houve penálti para os alemães, que celebraram a pontaria afinada de Marco Reus.

Dominador, mesmo que pouco perigoso, o Ajax só chegou ao golo aos 72’, quando um cruzamento de Antony foi mal defendido e acabou nos pés de Tadic, que desviou ao segundo poste.

E se os sportinguistas já poderiam agradecer a Tadic por terem mais uns dias de esperança reforçada no futuro na prova europeia, com o empate no Borussia-Ajax, agradeceram mais ainda a Haller, pelo golo aos 83’, novamente com assistência de Antony, que ainda fez questão de chegar ao hat-trick de passes para golo, com o 3-1 oferecido a Klaassen.

Nota ainda para o grupo D, no qual o Sheriff “voltou à Terra”. A equipa da Moldávia, que começou o dia em primeiro lugar, caiu para terceiro com o triunfo do Real Madrid frente ao Shakhtar e com a derrota (3-1) sofrida frente ao Inter de Milão. Está, ainda assim, tudo em aberto neste grupo, com nove pontos para o Real, sete para o Inter e seis para o Sheriff.

Já no grupo A o Manchester City venceu o Club Brugge por 4-1, num jogo em que o português João Cancelo fez, como Antony na Alemanha, três assistências para golo. Foden (15'), Mahrez (54'), Sterling (72') e Gabriel Jesus (90+2') marcaram para os ingleses, que viram John Stones fazer um autogolo aos 17’. Também no grupo A houve empate (2-2) entre PSG e RB Leipzig.