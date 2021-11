O fato europeu continua a vestir bem ao FC Porto

Há uma mancha difícil de disfarçar (derrota frente ao Liverpool), mas já é regra: o fato europeu veste bem ao FC Porto de Sérgio Conceição. Ao contrário do que acontece a nível interno, onde a qualidade das exibições portistas por vezes fica aquém do satisfatório, quando os “dragões” sobem ao principal palco do futebol europeu, são mais as virtudes do que os defeitos nas prestações “azuis e brancas”. Nesta quarta-feira, frente a um AC Milan que parece ter um comportamento oposto - melhor na Serie A -, o FC Porto mostrou personalidade e foi superior durante largos períodos do jogo, mas depois de Luis Díaz marcar cedo, um lance infeliz de Mbemba ditou o segundo empate (1-1) dos portistas no Grupo B da Liga dos Campeões.

Duas semanas depois de vencer de forma merecida no Estádio do Dragão o AC Milan, repetindo a boa exibição que já tinham realizado na Champions em Madrid contra o Atlético, os “azuis e brancos” surgiram em San Siro com a mesma atitude do primeiro duelo com os italianos.

Embora um empate em Milão seja sempre um resultado positivo e não comprometa a luta pelo apuramento para os “quartos”, Conceição não alterou a forma de jogar da sua equipa e, sem medo do palco ou do nome do rival, manteve o 4x4x2 habitual, com dois jogadores bem adiantados no terreno (Taremi e Evanilson), apoiados de perto por Luis Díaz e Otávio. Um pouco mais atrás, o “plano A” de Conceição passava pela fiabilidade da dupla Sérgio Oliveira/Uribe. Porém, embora o nome do colombiano tenha surgido na ficha de jogo como titular, o médio ressentiu-se no aquecimento da lesão sofrida frente ao Boavista e foi substituído por Grujic - o sérvio foi um dos melhores em campo.

Com alguns habituais titulares de fora (Kjaer, Kessié, Krunic e Ibrahimovic), o AC Milan pareceu surpreendido pela audácia portista. Logo no primeiro minuto, Evanilson acertou nas redes laterais da baliza de Tatarusanu, mas, na investida seguinte, o FC Porto marcou: Grujic assistiu Díaz e a qualidade do colombiano fez o resto.

A vencerem aos 6’, os “dragões” mantiveram a chama. Até perto da meia hora, todas as ocasiões de perigo pertenceram aos portistas (Otávio, aos 10’; Mbemba, aos 17’; Grujic aos 25’), mas, quando no primeiro remate dos milaneses Giroud colocou com precisão a bola no ângulo da baliza de Diogo Costa, o jovem guarda-redes mostrou toda a sua categoria.

Com 8-2 em remates a seu favor ao intervalo, o FC Porto regressou dos balneários sem mostrar qualquer vontade em ceder o comando da partida e, aos 55’, o segundo dos “dragões” bateu na trave: Evanilson de cabeça acertou no ferro da baliza italiana.

A infelicidade no ataque, transferiu-se para a defesa seis minutos depois: após uma boa defesa e Diogo Costa, Kalulu tentou a recarga, mas foi Mbemba que colocou a bola dentro da sua baliza.

Com o golo sofrido, a confiança portista sofreu um pequeno abalo e o AC Milan passou a surgiu com mais assiduidade perto da área dos “dragões”, mas do outro lado Tatarusanu nunca esteve tranquilo: mesmo criando menos perigo do que na primeira parte, o FC Porto nunca abdicou de atacar e de procurar a vitória.