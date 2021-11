Benzema é o “Sr. 1000” do Real Madrid e da Champions

O avançado marcou o golo mil do Real na prova europeia no triunfo (2-1) frente ao Shakhtar, em Espanha.

O Real Madrid tornou-se nesta quarta-feira a primeira equipa da história a chegar aos mil golos na Taça/Liga dos Campeões. Jogadores como Gento, Puskás ou Di Stéfano começaram o registo, Raúl e Ronaldo dilataram-no e, agora, Benzema terminou-o.

O avançado marcou o golo mil do Real na prova europeia no triunfo (2-1) frente ao Shakhtar, em Espanha. Com este resultado, o Real subiu provisoriamente à liderança do grupo D, ficando à espera do que fará o Sheriff frente ao Inter de Milão.

Em Madrid, a partida até começou com uma bola ao poste por parte dos ucranianos, aos 10’, com um remate de Alan Patrick de fora da área. Menos de cinco minutos depois, entrou ao serviço a sociedade do costume: Vinícius e Benzema juntaram-se para o sexto “dueto” nesta temporada. Desta vez, foi passe do brasileiro e finalização do francês, depois de uma “oferta” da defesa do Shakhtar.

.@ChampionsLeague | Real Madrid 1 x 0 Shakhtar



Defesa a dormir e golo do Real Madrid ??#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/ok6DiAxD5o — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 3, 2021

Aos 39’ veio o primeiro momento de magia na partida. Ao jeito de futebol de praia, o Shakhtar desenhou uma jogada pelo ar em três tempos: passe de Matviienko, assistência de peito de Patrick e finalização de primeira de Fernando.

.@ChampionsLeague | Real Madrid 1 x 1 Shakhtar



Golo com jeitinho de samba, que assistência ??#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/TEP5HnqChc — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 3, 2021

Aos 61’ o Real não quis ficar atrás e subiu a parada. Vinícius combinou com Vazquez, que devolveu de calcanhar antes do passe decisivo do brasileiro para finalização de… Benzema, claro está.

.@ChampionsLeague | Real Madrid 2 x 1 Shakhtar



Este golo do Real Madrid ??#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/zrIlAf2FsN — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 3, 2021

Repetição da “sociedade” entre Vinícius e Benzema, a sétima vez na temporada. No caso do francês há mais números para apresentar: em 14 jogos, já esteve directamente envolvido em 21 golos do Real Madrid – 13 golos e oito assistências.