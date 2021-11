Antonio Conte promete futebol “bom e atraente” no Tottenham

O técnico italiano tem estreia prevista no banco de suplentes dos spurs para quinta-feira, na recepção aos holandeses do Vitesse, da quarta jornada do Grupo G da Liga Conferência.

O treinador italiano Antonio Conte, anunciado na terça-feira como sucessor do português Nuno Espírito Santo à frente do Tottenham, prometeu colocar a equipa da Liga inglesa a jogar futebol “bom e atraente”.

“Ser treinador desta equipa é um orgulho. Agora, quero devolver essa confiança. A minha filosofia como treinador é simples: jogar bom futebol, que seja atraente, e ter uma equipa estável, sem altos e baixos”, afirmou aos meios de comunicação do clube londrino um técnico que já orientou três clubes em primeiras divisões (Juventus, Chelsea e Inter de Milão) e foi campeão em todos eles.

O técnico transalpino, de 52 anos, tem estreia prevista no banco de suplentes dos spurs para quinta-feira, na quarta jornada do Grupo G da Liga Conferência, uma recepção aos holandeses do Vitesse, seguindo-se a visita ao Everton, no domingo, para o campeonato inglês.

Espírito Santo, de 47 anos, deixou o Tottenham no oitavo lugar da Liga inglesa, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e cinco derrotas, após cerca de quatro meses como responsável técnico, embora a escassos dois pontos dos lugares que dão acesso à “Champions”.