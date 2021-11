Adepto condenado a 10 semanas de prisão por insultos racistas após final do Euro 2020

Jonathon Best “atacou” internacionais ingleses Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka com discurso de ódio e foi sentenciado por tribunal londrino.

O adepto inglês Jonathon Best, de 52 anos, foi condenado a 10 semanas de prisão por filmar e transmitir um discurso racista dirigido aos futebolistas Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka.

A situação ocorreu após a final do Euro 2020, com transmissão nas redes sociais, depois de os três jogadores terem falhado os remates, no desempate por grandes penalidades, no jogo em que a Inglaterra perdeu diante da Itália.

O tribunal londrino de Willesden sentenciou o adepto, que já se tinha declarado culpado, de transmitir informação “grosseira, indecente, obscena ou ameaçadora”.

"Quando o país se orgulhava do facto de os ‘três leões’ [selecção inglesa] terem alcançado a sua primeira final internacional em mais de 50 anos, Jonathon Best recorreu ao Facebook para transmitir uma enxurrada de abusos racistas contra os três jogadores que falharam os penáltis”, argumentou a procuradora Elaine Cousins.

Na mesma nota, Cousins sublinhou que, ao ser abordado por um amigo para que retirasse o conteúdo ofensivo da rede social, o arguido se limitou a responder: "É o meu perfil, posso fazer o que quero".

"Quero agradecer a quem relatou este crime de ódio e espero que esta acusação ajude a educar e a dissuadir as pessoas de fazerem publicações de ódio nas redes sociais", acrescentou Cousins.