Sul-africano Damon Galgut vence o prémio Booker de 2021 com The Promise

Com vários romances publicados em Portugal, o escritor afirmou aceitar o prémio “em nome de todas as histórias contadas e por contar” do continente africano. O vencedor do Booker foi anunciado esta quarta-feira numa cermimónia transmitida pela BBC.

The Promise, do escritor sul-africano Damon Galgut, venceu esta quarta-feira o prémio literário Booker de 2021. O livro, uma saga familiar centrada em Pretória, conta a história de uma mulher negra a quem a família branca para a qual trabalha há décadas vai deixando por cumprir a promessa de lhe conceder casa própria, mas pode também ser lido como uma chamada de atenção para as promessas incumpridas da nova África do Sul pós-appartheid.

Galgut, que tem vários livros publicados em edição portuguesa, já estivera duas vezes entre os finalistas do prémio. Ao receber esta quarta-feira o Booker, afirmou que o aceitava “em nome de todas as histórias contadas e por contar do maravilhoso continente” africano ao qual pertence.