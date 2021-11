Quarta, na TV: uma Fuga, os últimos dias de Buchmann e mais Auga Seca

CINEMA

Fuga

Hollywood, 17h30

Ellis e Neckbone encontram um fugitivo escondido numa pequena ilha do rio Mississípi. Falta-lhe um dente, tem a tatuagem de uma cobra e traz uma arma. Intrigados, decidem tornar-se amigos desse homem que é acusado de homicídio e tem a polícia e os caçadores de recompensas no seu encalço, mas justifica todas as suas acções em nome do grande amor da sua vida. Jeff Nichols escreve e realiza este thriller com Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland e Reese Witherspoon.

A Ilha dos Golpes

AXN Movies, 21h10

Policial de George Armitage com um elenco de luxo. Jack (Owen Wilson), um surfista mentiroso, muda-se para o Havai, onde arranja trabalho junto de um juiz (Morgan Freeman). Quando Jack se envolve com Sara, a amante de um magnata do imobiliário (Gary Sinise) – um homem de negócios dúbio, rival de longa data do juiz –, ambos decidem elaborar um audacioso golpe.

Gabriel e a Montanha

TVCine Edition, 22h

Em 2009, depois de buscas que duraram semanas, o jovem economista brasileiro Gabriel Buchmann foi encontrado sem vida, devido a hipotermia, no Monte Mulanje, no Malawi. Oito anos após a sua morte, o realizador Fellipe Barbosa (Casa Grande), seu amigo, decidiu realizar este filme, onde são recriados os últimos 70 dias de Buchmann em África. Para tal, consultou notas pessoais e e-mails enviados a amigos e familiares, observou as fotos deixadas na sua máquina fotográfica e seguiu rigorosamente o seu trajecto. À excepção de João Pedro Zappa e Caroline Abras, que interpretam Buchmann e a namorada, Cristina, o elenco do filme é constituído pelas diversas pessoas que se foram cruzando com o protagonista ao longo da viagem.

Suspiria

TVCine Top, 2h15

Susie Bannion, uma jovem bailarina norte-americana, chega a Berlim para ingressar na prestigiada Companhia de Dança Helena Markos. Apesar de feliz pela conquista, desde o primeiro momento que sente que algo de terrível se esconde dentro da instituição. Sucedem-se eventos inexplicáveis, numa atmosfera de apreensão e medo. As colegas agem de modo estranho. Convencida de que a história da companhia pode conter a explicação para tudo aquilo, a rapariga embarca numa viagem perturbadora, onde a realidade e a fantasia parecem fundir-se. Remake do filme homónimo realizado, em 1977, pelo mestre do terror Dario Argento, esta versão conta com realização do também italiano Luca Guadagnino (Eu Sou o Amor, Chama-me Pelo Teu Nome). O elenco é composto por Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz e Lutz Ebersdorf, entre outros.

SÉRIES

Auga Seca

RTP1, 21h01

Começa a segunda temporada do thriller policial português que se tornou a primeira produção nacional a integrar o catálogo da HBO Portugal e Espanha. Os novos oito episódios – para ver semanalmente – prometem revelações sobre o passado das famílias Duarte e Galdón, e juntam Pêpê Rapazote, Luana Piovani e Gonçalo Waddington ao elenco liderado por Victoria Guerra. Na sexta-feira, chegam também à HBO Portugal.

Love Child

AXN White, 21h25

Arranca a quarta e última temporada da série que retrata o drama das adopções forçadas na Austrália de finais dos anos 1960, a partir do dia-a-dia de Joan Miller (Jessica Marais) uma parteira que, juntamente com outras mulheres, desencadeia um movimento de rebelião e feminismo.

Nicolas Le Floch

RTP2, 00h

Oportunidade para rever, desde o primeiro episódio, esta série francesa de época, passada na Paris de 1761, durante o reinado de Luís XV. Entre crimes, escândalos e conspirações, e em cenários como tabernas, bordéis, prisões ou os corredores de Versalhes, desenvolve-se uma trama de drama e intriga policial centrada nas investigações de um jovem comissário. O actor Jérôme Robart assume o papel principal.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Besiktas

TVI, 19h54

Directo. O Sporting recebe o Besiktas em Alvalade, depois de ter ido a Istambul vencer o campeão turco por 1-4. O jogo, referente à quarta jornada da Liga dos Campeões, é arbitrado pelo russo Sergei Karasev.