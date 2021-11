Prémio Goncourt de 2021 foi para “o favorito” Mohamed Mbougar Sarr

La Plus Secrète Mémoire des Hommes é o quarto romance do escritor senegalês de 31 anos, que esta quarta-feira se tornou no primeiro autor da África subsaariana a receber o mais importante galardão literário francês.

Mohamed Mbougar Sarr é o vencedor do Prémio Goncourt de 2021 com La Plus Secrète Mémoire des Hommes (edição Philippe Rey/Jimsaan), o seu quarto romance. O jovem escritor senegalês, que concorria com aura de “favorito”, deixou para trás finalistas como Christine Angot (Le Voyage dans l’Est), Sorj Chaladon (Enfant de salaud) e Louis-Philippe Dalembert (Milwaukee Blues), sucedendo assim a Hervé Le Tellier, que há um ano arrebatou com L’Anomalie o mais importante galardão literário francês. Nunca na sua história, iniciada em 1903, o Goncourt tinha premiado um autor da África subsaariana.

Seleccionado, como lembra o Le Monde, para “todos os grandes prémios de Outono” que animam a temporada editorial em França (foi também finalista do da Academia Francesa e do Renaudot), o romance agora coroado narra a busca de um jovem escritor (um evidente duplo do autor, sublinha o crítico daquele diário parisiense) assombrado por um livro publicado em 1938, Le Labyrinthe de l’inhumain, de um certo T. C. Elimane, o “Rimbaud negro”, coqueluche da Paris entreguerras que viria a cair em desgraça, acusado de plagiar múltiplos clássicos da literatura ocidental. Cruzando geografias (França, Senegal, Países Baixos, Argentina), épocas (Primeira Guerra Mundial, anos 30, ocupação alemã, actualidade) e géneros literários (diário íntimo, correspondência, romance de aprendizagem...), La Plus Secrète Mémoire des Hommes configura-se como uma meditação, por vezes cómica, sobre a literatura: "A literatura; nada mais restava e nada mais restaria do que a literatura; a indecente literatura, como resposta, como problema, como fé, como orgulho, como vida”, lê-se a páginas tantas.

Embora grandemente inventado, o velho escritor caído em desgraça que Mohamed Mbougar Sarr coloca no centro do seu romance não é uma personagem 100% ficcional: o autor de La Plus Secrète Mémoire des Hommes inspirou-se assumidamente no destino do maliano Yambo Ouologuem (1947-2017), que após ter vencido o Renaudot em 1968 com o seu romance de estreia, Le devoir de violence, viria a ser acusado de ter-se apropriado de passagens de livros de Graham Greene e André Schwartz-Bart. Humilhado, acabaria por regressar ao Mali, tendo permanecido praticamente em reclusão até ao final da vida.

Co-editado por duas casas “modestas”, como lhes chama o Nouvel Observateur – a francesa Philippe Rey e a senegalesa Jimsaan –, o livro de Mohamed Mbougar Sarr é “o contrário de um romance nascido para vencer": “Nem Gallimard, nem Grasset, nem Seuil, portanto. E Mbougar Sarr também não faz de todo parte do ‘meio’. Desembarcado em Compiègne (na região do Oise) após concluir os estudos secundários no Senegal, não trabalha em qualquer editora parisiense, continua a morar no Oise e não tinha, antes de chegar à Philippe Rey, sido publicado noutra editora que não a Présence Africaine.” Terre Ceinte (Présence Africaine, 2014), Silence du Choeur (Présence Africaine, 2017) e Les Purs Hommes (Philippe Rey, 2018) são os anteriores romances do autor, o mais novo dos sete filhos de um médico e de uma dona-de-casa, que deixou o Senegal para prosseguir os estudos superiores em ciências sociais.

O livro, que já conheceu várias reimpressões, trouxe também à sua editora um número-recorde de pedidos de tradução: segundo o Nouvel Obs, havia já 23 países interessados mesmo antes do anúncio do Goncourt. Mohamed Mbougar Sarr não está até ao momento traduzido em Portugal.

Já o prémio Renaudot, anunciado imediatamente depois, acabou por ir parar às mãos de Amélie Nothomb, pelo seu 30.º romance (escreve um por ano...), Mauvais Sang (edição Albin Michel). Homenagem ao seu pai, o diplomata belga Patrick Nothomb, que morreu em 2020, no primeiro dia do primeiro confinamento, o livro transformou-se num meteórico bestseller, estando já prevista uma nova edição de mais cem mil exemplares, a somar-se aos 230 mil já escoados. Há uma semana, François-Henri Désérable vencera por sua vez o Grande Prémio do Romance da Academia Francesa com Mon Maître et Mon Vainqueur (Gallimard).