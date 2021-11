“Fissura” leva Novo Banco a retirar do Museu de Évora uma pintura de Brueghel

Um dos ícones da colecção de arte do Novo Banco foi recolhido daquele museu nacional, onde estava depositado, devido a problemas de conservação. A obra poderá precisar de restauro e encontra-se agora no Laboratório José de Figueiredo. Entretanto, a avaria no ar condicionado que ameaça o acervo do Frei Manuel do Cenáculo ficará resolvida “até ao final do ano”, promete a tutela.