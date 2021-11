Administração americana tenta bloquear compra da Simon & Schuster pela Penguim Random House

Acção que agora deu entrada no tribunal quer impedir a concentração de gigantes editoriais. Negócio acordado entre as duas empresas ascendia a perto de 2,2 mil milhões de dólares.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos moveu esta terça-feira uma acção no Tribunal Distrital de Columbia, em Washington, com o objectivo de bloquear a aquisição, por parte da Penguim Random House, do grupo editorial Simon & Schuster, um negócio que tinha sido acordado no ano passado e que ascenderia a perto de 2,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,9 mil milhões de euros).